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Las siete vidas de 'El Gato': sujeto sobrevivió a dos ataques sicariales

Alias El Gato se encontraba en cuidados intensivos recuperándose de un atentado y fue atacado, nuevamente, con un arma dentro del centro de salud.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
11:47 a. m.
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Noticias RCN conoció detalles del caso de un hombre que sobrevivió a un atentado, pero que fue atacado nuevamente dentro de una clínica en Barranquilla mientras se recuperaba en cuidados intensivos.

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Lo atacaron mientras estaba en UCI y sobrevivió

Se trata de un sujeto de 36 años identificado con el alias El Gato, quien se encontraba internado en un centro de salud tras ser víctima de un atentado criminal que tuvo lugar a finales de julio.

El ataque ocurrió cuando el hombre se desplazaba en un vehículo y fue interceptado por sujetos en motocicleta que le dispararon más de 10 veces. A pesar de la gravedad de las heridas, ‘El Gato’ logró sobrevivir y fue trasladado a un centro médico donde permanecía en cuidados intensivos debido a la complejidad de las lesiones.

El segundo atentado se registró cuando el paciente ya se encontraba en recuperación y los médicos evaluaban darle el alta hospitalaria. Pero un hombre ingresó a la clínica argumentando un fuerte dolor abdominal.

De inmediato, el sujeto fue atendido por el personal médico, quienes incluso lo canalizaron y lo prepararon para administrarle medicamentos intravenosos.

Sin embargo, aprovechando un descuido del personal de salud que atendía a otros pacientes, el presunto sicario se dirigió al segundo piso donde se encontraba la unidad de cuidados intermedios.

Allí desenfundó un arma de fuego que llevaba oculta y disparó en cuatro oportunidades, hiriendo en dos ocasiones a alias El Gato.

El atacante se dio a la fuga inmediatamente después del atentado, donde lo esperaba una motocicleta.
Información preliminar señalaba que había sido capturado, pero uniformados de la Policía Nacional desmintieron que hubiera detenidos relacionados con el caso.

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Autoridades investigan ataques criminales contra alias El Gato

De momento, las autoridades trabajan con videos de cámaras de seguridad para identificar al responsable.
La víctima se encuentra actualmente estable tras este segundo ataque. Recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en el tórax.

Al parecer, los ataques contra ‘El Gato’ estarían relacionados con su vinculación a alias Piolín, identificado como uno de los líderes y cabecillas de la banda criminal ‘Los Costeños’, que opera en la región del Atlántico.

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