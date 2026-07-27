Mauricio Gaona es designado embajador de Colombia ante la ONU para el Gobierno de De la Espriella

A menos de dos semanas de asumir como presidente para el periodo 2026 – 2030, Abelardo de la Espriella anunció como embajador designado de Colombia ante Naciones Unidas al jurista y autor Mauricio Gaona.

En una publicación, realizada a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), destacó su trayectoria académica y profesional, indicando que el hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma del Palacio de Justicia, ha llevado el nombre de Colombia en alto y pondrá sus conocimientos al servicio de la patria:

“Hoy Colombia le abre sus puertas a una nueva era, consensos entre naciones para consolidar el sistema internacional, forjar alianzas estratégicas globales, restablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo. Es el momento de recuperar los valores inherentes a la República para hacer de nuestro país un referente internacional frente a los grandes desafíos”.

Transformar la imagen de Colombia ante el mundo:

Como jefe de la misión diplomática permanente de Colombia ante la ONU, en Nueva York, De la Espriella encomendó a Gaona representar a Colombia “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales”, que permita al país fortalecerse ante el mundo.

Además, insistió en su política del mérito, indicando que “la transformación de la imagen de Colombia ante el mundo empieza con sus representantes. Es hora de que al país lo lideren sus talentos más preparados e idóneos”.

¿Quién es Mauricio Gaona, designado embajador de Colombia ante Naciones Unidas?

Gaona es egresado de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con maestrías en Derecho Internacional y Comparado, Derecho de la Unión Europea y un doctorado en Derechos Humanos.

Ha sido investigador para las universidades de Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, MIT, entre otras, y ha trabajado como secretario privado del presidente del Consejo de Estado, asesor del fiscal general y contralor nacional delegado para la gestión pública. Se espera que inicie funciones el próximo siete de agosto.