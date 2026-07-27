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La condena que pagará madre que asesinó a golpes a su bebé de 23 meses con condición cerebral

Un juez sentenció por homicidio agravado a una madre tras comprobarse el ciclo de violencia al que sometió a su bebé con enfermedad cerebral.

La condena que pagará la madre que asesinó a golpes a su bebé de 23 meses con condición cerebral
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 27 de 2026
10:04 p. m.
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Un juez penal de conocimiento de Montería, Córdoba, condenó a 41 años y seis meses de prisión a una mujer responsable del asesinato de su hija de apenas 23 meses de nacida, confirmó la Fiscalía.

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El crimen ocurrió el 2 de junio de 2021 en una vivienda del barrio Villa Melisa de la capital cordobesa, donde la menor, quien padecía una enfermedad cerebral, perdió la vida tras ser sometida a un ciclo de violencia por parte de su progenitora.

La captura de la mujer se concretó el 8 de octubre de 2021 en Montería, varios meses después de ocurridos los hechos. Desde ese momento, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la sentencia condenatoria.

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Así comprobaron que madre asesinó a su bebé en Montería

La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de la procesada a través de un conjunto de pruebas contundentes que incluyeron testimonios, exámenes médicos y antecedentes por maltrato físico.

Estas evidencias fueron fundamentales para que el ente acusador comprobara que la ahora sentenciada sometió a la víctima a violencia sistemática que finalmente causó su deceso.

Durante el proceso, la procesada negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado. Sin embargo, el juez del caso encontró culpable a la mujer tras evaluar el material probatorio presentado por la Fiscalía, que evidenció el patrón de maltrato al que fue sometida la menor.

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Madre que asesinó a bebé pagará 41 años de cárcel en Medellín

El juez dispuso que la pena impuesta deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario. Actualmente, la sentenciada se encuentra recluida en la cárcel El Pedregal de Medellín, Antioquia, donde permanecerá durante el cumplimiento de su condena.

La condena evidencia la gravedad con que el sistema judicial colombiano trata los crímenes contra la infancia.

La investigación fue adelantada por la Seccional Córdoba de la Fiscalía, que logró recopilar las pruebas necesarias para llevar el caso ante la justicia y obtener una sentencia condenatoria que refleja la magnitud del delito cometido contra una menor en situación de especial vulnerabilidad por su condición de salud.

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