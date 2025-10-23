Extradición de alias Araña fue avalada por la Corte Suprema: falta la firma del presidente Petro

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó este jueves, 23 de octubre, la extradición a los Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, en respuesta a la solicitud realizada a inicios del 2025 por los Estados Unidos.

Cabecilla de los Comandos de Frontera, fue detenido el 12 de febrero por la Interpol, en un hotel de Bogotá en el que se encontraba instalada una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, de la que ‘Araña’ formaba parte.

Entonces, las órdenes de captura en su contra se encontraban suspendidas, pero la administración Trump envió un nuevo requerimiento de extradición tras comprobar que, incluso, durante las negociaciones de paz, Rojas seguía enviando cargamentos de coca a su territorio.

Corte negó que las acciones de ‘Araña’ y los Comandos de Frontera tengan fines políticos:

El comisionado de paz, Otty Patiño, intentó detener la aprensión de Rojas, pero fue inevitable. Ya en manos de las autoridades, la Sala Penal empezó a estudiar su extradición hasta emitir un concepto que, en la jornada del jueves, resultó favorable, al determinar:

“Los Comandos de Frontera es uno de los grupos delictivos más poderosos del sur de Colombia, posicionado, estratégicamente, en el departamento del Putumayo, una de las regiones principales de producción de cocaína en Colombia y tiene mucha influencia sobre la cadena de suministro de tráfico de drogas a nivel mundial”.

Su defensa alegó durante mese que el grupo del que ‘Araña’ solía estar al mando tenía fines políticos, pero la Corte determinó que los delitos por los que es requerido en los Estados Unidos se encuentran relacionados con el tráfico de drogas:

“No involucra infracciones de naturaleza o carácter político. Por el contrario, está relacionado con delitos comunes, específicamente concierto para delinquir, narcoterrorismo y tráfico de drogas ilícitas”.

La extradición queda en manos del presidente Petro:

Para que este hombre, que delinquió hasta el día de su captura y se burló del Gobierno Nacional, se enfrente a la justicia estadounidense, el presidente Gustavo Petro tendrá que autorizar su extradición.

El mandatario tiene la última palabra, así como en el caso del cabecilla del tren de Aragua, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, cuya extradición a Chile fue autorizada por la Sala Penal de la Corte Suprema este jueves.