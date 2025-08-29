CANAL RCN
Colombia

Cayó alias ‘Morrocoyo’ en TransMilenio: un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC

El hombre fue capturado en una estación de TransMilenio en la localidad de Kennedy.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
10:02 a. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a alias ‘Morrocoyo’ en la estación Biblioteca Tintal, ubicada en la localidad de Kennedy. El hombre es un presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El Grupo de Transporte Masivo de la Policía logró su captura durante una jornada de verificación de antecedentes a los usuarios del sistema.

Las órdenes de captura vigentes de alias ‘Morrocoyo’

El reporte de la Policía indica que el hombre era requerido por la justicia por los delitos de homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

La orden de captura había sido expedida por un juez competente y se confirmó a través de las bases de datos institucionales.

Control y vigilancia en las estaciones de TransMilenio

"Con este resultado, la Policía busca enviar un mensaje de tranquilidad a los usuarios del transporte masivo, que con frecuencia expresan preocupación por la seguridad en estaciones y buses de TransMilenio", afirmó uno de los uniformados tras la captura.

Según la Policía Metropolitana, la captura representa un golpe para aquellas personas que a pesar de su prontuario criminal, evaden la justicia colombiana y transitan por la ciudad.

