Alias El Mocho es el tercer capturado por el atroz atentado en Cali, ordenado por ‘Marlon’

Los dos primeros capturados por el atroz atentado en el oriente de Cali con un ‘camión bomba’ serán judicializados por terrorismo.

agosto 22 de 2025
09:53 p. m.
En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de una tercera persona que estaría vinculado al cruel ataque con cilindros bombas detonados en un camión, en el barrio La Base, una concurrida zona de Cali.

Se trata de un hombre conocido como alias El Mocho, quien sería cabecilla de las milicias urbanas de la Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, responsables de este atentado.

Este hombre de 31 años también estaría relacionado con asesinatos selectivos en el oriente de Cali, reclutamiento de menores y otras acciones violentas.

Los dos primeros capturados serán acusados por terrorismo

La Fiscalía confirmó que judicializará por terrorismo a dos presuntos autores materiales del atentado terrorista del 21 de agosto en Cali que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos.

Se trata de Walter Esteban Yonda, de quien se conocen imágenes por un trino del presidente Gustavo Petro.

La otra persona es Carlos Obando, ambos detenidos por la misma comunidad minutos después del atentado.

Aumentan millonaria recompensa por la captura de alias Marlon

El Ministerio de Defensa anunció que se aumentó a $3.000 millones la recompensa por alias Marlon, disidente de las Farc que habría planeado el atentado que sacudió el oriente de Cali.

Tras la captura de estos tres presuntos responsables de la autoría material del ataque terrorista a escasos metros de la Escuela Militar de Aviación, las autoridades lograron la detonación controlada los 12 cilindros cargados con explosivos que quedaron en un camión que afortunadamente no explotó.

