Dos capturados por el atroz atentado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali

En las últimas horas, tras el cruel ataque con un camión cargado con explosivos en la octava, vía que conecta el oriente con el centro de Cali, donde en plena hora pico fueron asesinados seis civiles y otros 64 resultaron heridos, producto de la detonación, se confirmó la captura de dos presuntos responsables del atentado.

El presidente Gustavo Petro informó sobre la captura de una primera persona que estaría al mando de alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc que operan en esta zona del país.

Poco después, la Fiscalía anunció que una segunda persona habría sido puesta a disposición de las autoridades, también, presuntamente, vinculada al atentado terrorista que acabó con la vida de seis civiles.

¿Quiénes son los capturados por el atentado con ‘camión bomba’ en Cali?

De acuerdo con la información entregada por el presidente Gustavo Petro, el primero de los presuntos responsables del atroz ataque sería un miembro de las disidencias de las Farc liderada por alias Marlon.

Se trata de ‘Sebastián’ que haría parte de las estructuras del EMC de alias Marlon que sería un subordinado a la Junta del Narcotráfico y quien fue retenido por la comunidad.

El jefe de Estado reveló una fotografía en la que aparece alias Sebastián con uniforme de esta estructura armada.

Sobre la segunda captura que habría sido confirmada por la Fiscalía no se hizo mención a la identidad de la persona.

Alias Marlon estaría detrás del atentado con explosivos en Cali

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X el cartel de los terroristas más buscados en Cauca, entre ellos, alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc, por quien ofrecen una recompensa de hasta $3.284 millones. Este hombre estaría directamente relacionado con el atentado de este 21 de agosto en Cali.

La Fiscalía confirmó que “fueron puestos a disposición de las autoridades dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez”.

“En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista”, indicó el ente acusador.

Al mismo tiempo, informó a quién le sería atribuido este hecho:

La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.