CANAL RCN
Colombia

Dos capturados por el atroz atentado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali

Uno de los dos señalados como presuntos responsables del atentado con ‘camión bomba’ es alias Sebastián, de las disidencias de alias Marlon.

Dos capturados por el atroz atentado con explosivos cerca de la Escuela de Aviación en Cali
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, tras el cruel ataque con un camión cargado con explosivos en la octava, vía que conecta el oriente con el centro de Cali, donde en plena hora pico fueron asesinados seis civiles y otros 64 resultaron heridos, producto de la detonación, se confirmó la captura de dos presuntos responsables del atentado.

El presidente Gustavo Petro informó sobre la captura de una primera persona que estaría al mando de alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc que operan en esta zona del país.

Poco después, la Fiscalía anunció que una segunda persona habría sido puesta a disposición de las autoridades, también, presuntamente, vinculada al atentado terrorista que acabó con la vida de seis civiles.

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos
RELACIONADO

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos

¿Quiénes son los capturados por el atentado con ‘camión bomba’ en Cali?

De acuerdo con la información entregada por el presidente Gustavo Petro, el primero de los presuntos responsables del atroz ataque sería un miembro de las disidencias de las Farc liderada por alias Marlon.

Se trata de ‘Sebastián’ que haría parte de las estructuras del EMC de alias Marlon que sería un subordinado a la Junta del Narcotráfico y quien fue retenido por la comunidad.

El jefe de Estado reveló una fotografía en la que aparece alias Sebastián con uniforme de esta estructura armada.

Sobre la segunda captura que habría sido confirmada por la Fiscalía no se hizo mención a la identidad de la persona.

Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali
RELACIONADO

Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali

Alias Marlon estaría detrás del atentado con explosivos en Cali

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X el cartel de los terroristas más buscados en Cauca, entre ellos, alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc, por quien ofrecen una recompensa de hasta $3.284 millones. Este hombre estaría directamente relacionado con el atentado de este 21 de agosto en Cali.

La Fiscalía confirmó que “fueron puestos a disposición de las autoridades dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez”.

“En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista”, indicó el ente acusador.

Al mismo tiempo, informó a quién le sería atribuido este hecho:

La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Militarizan Cali tras atentado con explosivos que deja seis muertos y más de 60 heridos
RELACIONADO

Militarizan Cali tras atentado con explosivos que deja seis muertos y más de 60 heridos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Explosión en Cali: Segundo camión con cilindros bomba cerca de base aérea no logró detonar

Gustavo Petro

Gobierno decretaría estado de conmoción interior tras atentados en Cali y Amalfi

Cali

Video | Testigos y sobrevivientes describieron el horror del cruel atentado en Cali

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Respiro en Unión Magdalena! Así quedó la tabla del descenso tras la victoria ante Millonarios

Unión Magdalena tomó un respiro en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2025, tras derrotar a Millonarios en El Campín.

Viral

Reconocida actriz de Stranger Things se convirtió en madre: ¿de quién se trata?

La reconocida actriz dio a conocer la novedad por medio de sus redes sociales oficiales.

Estados Unidos

Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela

Alimentos

FDA advierte sobre contaminación radioactiva en camarones vendidos por famosa cadena de tiendas

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025