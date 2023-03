Reveladores audios desde las cárceles dejan al descubierto las amenazas de muerte del 'Negro Ober'

Alias el negro Ober realizó amenazas de muerte en contra de comerciantes en retaliación por la captura de su compañera sentimental. Las palabras de este sujeto causaron indignación y alerta. Ante ello, las autoridades en Barranquilla ordenaron el despliegue de al menos cinco mil uniformados en la ciudad.

Del mismo modo, la Fiscalía ya tiene en su poder unos audios en donde se evidenciaría que alias el negro Ober estaría cometiendo acciones terroristas desde la cárcel, donde actualmente paga una condena de 50 años y lo que menciona ya son materia de investigación.

Sin duda, estos mensajes amenazantes del negro Ober dejó a las autoridades en alerta, ya que amedrentó con seguridad y de forma directa a fiscales y funcionarios por haber capturado a su esposa. Este sujeto es uno de los criminales más temibles del Atlántico.

También, la Fiscalía le adelanta investigación con audios del 2020, donde se probaría que desde la cárcel estaría delinquiendo junto a otro temible criminal conocido como ‘Tommy’. En las declaraciones que hizo desde prisión también amenaza a conductores de Barranquilla y habló de explosivos para afectar a la población, la cual llaman ‘Maizito’.

¿Qué mencionaron en los audios?

En los audios se puede escuchar lo siguiente: “hey 'Tommy' ahí me está diciendo 'Ober' que están llamando el peladito tuyo para entregarle el maizito (explosivo) y no contesta el teléfono mi hermano, resuélvele eso enseguida”.

"Resuélveme, resuélveme eso enseguida mi hermano, sino dame el número que es, quién va a recibir, mi hermano, para no atrasarnos, trata de hacer también lo tuyo para no atrasarte, mi hermano, para que no pierdas tiempo”.

Con estos audios entró en angustia la población al referirse a un explosivo, que según la investigación iba dirigido a la población de Barranquilla. Estas palabras confirmarían las alianzas y los diálogos que están teniendo desde las cárceles para seguir delinquiendo y amedrentando a la ciudadanía.