Vivienda en el sur de Bogotá producía hasta 50 kilos de marihuana en un mes con esta técnica

En una diligencia de allanamiento, realizada en el barrio Tres Reyes, de la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) e integrantes de la Fiscalía General de la Nación descubrieron un cultivo hidropónico al interior de una vivienda, que producía hasta 50 kilos de marihuana al mes.

En medio de las acciones operativas, tres personas fueron capturadas por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, e incautaron 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada, un computador portátil y dos dispositivos móviles.

En el inmueble habían sido instaladas dos cámaras de cultivo hidropónico casero, que, junto con otros elementos, permitía el crecimiento acelerado de la planta y una producción a gran escala de los cogollos secos para su comercialización.

Las dos cámaras de cultivo hidropónico generaban ganancias superiores a los 70 millones por mes:

De acuerdo con la investigación adelantada por la Sijín, “la marihuana hidropónica era comercializada en diferentes entornos educativos y parques de esta localidad. Asimismo, generaban una renta criminal por la venta de este estupefaciente de aproximadamente 70 millones de pesos mensuales”.

Los tres sujetos capturados y puestos en manos de la autoridad competente tenían anotaciones anteriores por el delito de tráfico de estupefacientes, pero hay más:

“En lo corrido del 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá, gracias a los diferentes planes operativos, ha logrado incautar más de 8 toneladas de marihuana”.

Incautación de Marihuana en Bogotá: esto dicen las cifras

La incautación de al menos 7,7 toneladas de marihuana en Bogotá, en lo que va del 2025, ha generado pérdidas a las estructuras de tráfico de drogas con presencia en la ciudad cercanas a los 7.700 millones de pesos, de acuerdo con las autoridades.

Las localidades con mayor con mayor número de incautaciones son Kennedy, con 4,4 toneladas; Ciudad Bolívar, con 710 kilos; Suba, con 342 kilos; Santa Fe, con 121 kilos, y San Cristóbal, con 60 kilos.

En dichos operativos se han desarticulado bandas, como Los Patas, Los Simpson, Tres Calaveras, Lobos, Clan Azul, Troya, Los Villa, Yeyos, Camesura, La Firma, Onix y estructuras del Tren de Aragua que operan en Bogotá.