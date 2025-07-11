Hallan 60 kilos de marihuana enterrados en una bodega de reciclaje en el sur de Bogotá

Una operación conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación permitió que las autoridades lograran la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de 60 kilos de marihuana que estaban ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje del barrio El Restrepo.

Hallan 60 kilos de marihuana en una bodega de reciclaje en Bogotá

El procedimiento se desarrolló luego de tres meses de investigación en los que se recopilaron datos de inteligencia y testimonios.

Las diligencias de allanamiento y registro se llevaron a cabo en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, donde también fueron decomisados un chaleco balístico y munición calibre 9 milímetros.

Durante la inspección en el establecimiento de reciclaje, los caninos antinarcóticos detectaron varios paquetes enterrados.

Al ser verificados, se confirmó que contenían marihuana con un peso total cercano a los 60 kilos, droga que habría sido transportada en camiones de reciclaje para evitar el control de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, este estupefaciente era distribuido en discotecas y establecimientos nocturnos de Antonio Nariño y tenía un valor estimado de 25 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentra alias El Negro o ‘Bola 8’, quien cuenta con antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio.

Capturan a dos personas con antecedentes por tráfico de estupefacientes en Bogotá

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, y un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de ellos.

La Policía destacó que, gracias a las acciones operativas realizadas durante el 2025, se han incautado más de 7,8 toneladas de marihuana en Bogotá, contribuyendo a reducir el tráfico de drogas en los entornos urbanos.