Altas cortes hacen un llamado a que se respeten sus decisiones: “Son necesarias”

Luego de que algunas de sus decisiones fueran puestas en tela de juicio los últimos días, las altas cortes hicieron un llamado al respeto, entendiendo que, todas y cada una de ellas, se basan en la Ley y fueron tomadas de manera independiente.

Así lo expuso la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia: “Algunas determinaciones tomadas por este Tribunal no han sido necesariamente bien recibidas por todos los sectores, pero sí han sido el producto de discusiones serias y comprometidas, privilegiando siempre la mejor lectura de aquello que exige la carta de derechos”.

Según dijo, “en un sistema de frenos y contrapesos, en el que el principio de colaboración armónica es pieza clave en el engranaje institucional, todas las autoridades públicas deben actuar siguiendo las reglas de juego previstas en la Constitución”.

Y, en el marco de sus competencias, la Corte Constitucional debe garantizar las atribuciones que dichas autoridades toman en el ejercicio de sus funciones.

Meneses insiste en que la Corte no puede actuar como el Congreso:

Contrario a un escenario de confrontación, como el que suele registrarse en el Congreso, Meneses insistió en que la Corte Constitucional debe alejarse de las confrontaciones políticas, impulsadas por intereses:

“En un Estado constitucional como el nuestro”, dijo, “el ejercicio de las competencias de la Corte debe estar plenamente justificado y respaldado en su misión de garantizar la supremacía constitucional. Es en la firmeza de su actuación y en las razones que la respaldan donde las tensiones con las autoridades de otras ramas del poder deben relajarse en la medida que su actuación no obedece a un pulso político, sino a un compromiso por evitar una alteración en el diseño institucional que el pueblo acordó”.

Las cortes deben tomar decisiones “valientes” y “contracorriente” si lo indica la Ley:

En su llamado a garantizar la independencia y respeto por las decisiones de la Corte, la magistrada Meneses señaló que los jueces deben actuar con valentía, rigor y transparencia, asumiendo posturas que, si bien pueden generar desacuerdos, promuevan el Estado social de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos:

“La labor del juez constitucional no se basa en la contienda entre las fuerzas políticas, no depende de la representatividad de las mismas, y no exhibe una pretensión dirigida a que sus decisiones sean validadas por las mayorías políticas coyunturales”, concluyó.