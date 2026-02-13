"Podrían venir medidas cautelares": nueva presidenta de la Corte advierte decisiones sobre emergencia invernal

La Corte Constitucional atraviesa un momento de tensión institucional y su nueva presidenta, la magistrada Paola Meneses, asumió el cargo en medio de decisiones de alto impacto para el país.

Por segunda vez en la historia del alto tribunal, la presidencia y la vicepresidencia estarán en manos de dos mujeres. En su primera intervención pública como presidenta, Meneses dejó claro que su principal compromiso será la defensa de la independencia judicial.

Nuestro país siempre ha sido un país de retos, de desafíos. Y este es un momento que representa justamente la historia de Colombia. La Constitución siempre está por encima de las coyunturas. Nosotros en la Corte Constitucional defendemos la Constitución, preservamos el equilibrio de poderes y eso es lo que nos permite garantizar a la vez la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Presidenta de la Corte habló de la emergencia invernal en el país

Uno de los expedientes más sensibles que llegó recientemente al tribunal es el decreto que declara la emergencia invernal.

El documento fue radicado y repartido al magistrado Miguel Polo, quien deberá darle el trámite correspondiente dentro del proceso de revisión de constitucionalidad.

Meneses explicó que, dentro de ese procedimiento, eventualmente podría presentarse alguna solicitud de suspensión u otra medida cautelar relacionada con el expediente.

El decreto efectivamente fue radicado ayer, repartido ayer al magistrado Miguel Polo, y él le dará el curso al trámite del proceso. Se pueden, eventualmente, se puede presentar alguna solicitud de suspensión o cualquier tipo de solicitud que tenga que ver con ese expediente. Y en ese caso, pues la Corte Constitucional se reuniría para debatir y para tomar la decisión que correspondiera.

Frente a la solicitud del presidente Gustavo Petro para que se levante la suspensión provisional adoptada en la primera emergencia, la magistrada indicó que esa petición hace parte del trámite de revisión y deberá ser estudiada por el magistrado ponente, quien presentará a la Sala Plena la propuesta correspondiente.

Esa solicitud es una solicitud que se hace en el marco del trámite de revisión de constitucionalidad de ese decreto de declaratoria de emergencia. Entonces, lo usual, lo común, es que el magistrado ponente advierta esa solicitud, la estudie y le presente a la sala plena, dentro del proyecto de decisión, alguna decisión, a su vez, sobre esa solicitud que nos hizo el presidente.

Presidenta de la Corte habló de la reforma pensional

Sobre la reforma pensional, uno de los procesos más esperados, Meneses confirmó que el análisis está avanzado y que ya fue designado un conjuez para participar en la discusión.

RELACIONADO Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

La presidenta informó que en el plan de trabajo de la próxima semana, específicamente el miércoles, la reforma pensional aparece en el punto uno de la agenda. Sin embargo, antes de entrar al fondo del debate deberán resolverse recusaciones presentadas en el proceso.

La Corte ha actuado dentro de los procedimientos, dentro de lo que la legislación nos establece. Somos conscientes de la importancia de esta decisión, queremos tomarla lo más pronto posible. (…) Hay que revisar algunas cuestiones previas, porque hay algunas recusaciones, tendremos que sentarnos a revisarlas, pero después de atender esos temas previos, pues la Corte entrará con el conjuez a hacer el debate y a tomar la decisión lo antes posible.

No obstante, evitó anticipar fechas definitivas para el fallo:

No me puedo adelantar (…) hay unos temas procesales allí, tendremos que abordar estas cuestiones previas, y solo después de abordarlas, determinaremos en qué momento procederemos a continuar el debate.

Presidenta de la Corte habló de las tutelas que se reciben al día por salud

Uno de los datos más relevantes revelados por la presidenta tiene que ver con el incremento de acciones de tutela.

Actualmente, están llegando aproximadamente 5.000 tutelas al día a la Corte Constitucional. Según explicó, el aumento que se viene registrando desde finales del año pasado corresponde en gran medida a casos relacionados con el sistema de salud.

La salud, como todos lo sabemos, es un derecho fundamental, precioso para todas las personas, para todos los colombianos.

La magistrada explicó que existe una sala de seguimiento que trabaja de manera constante para emitir autos y hacer control sobre la situación.

Además, indicó que desde la función de revisión de tutelas se busca analizar a fondo cuál es la causa del incremento y la temática específica que lo está generando.

Independencia judicial ratificada

En medio de cuestionamientos y tensiones entre ramas del poder público, Meneses reiteró que la Corte Constitucional actúa dentro del marco de la Constitución y la ley.

La Constitución siempre está por encima de las coyunturas.

Con emergencia invernal bajo revisión, posible discusión de medidas cautelares, la reforma pensional en agenda y un volumen de 5.000 tutelas diarias, la nueva presidenta asume la dirección de la Corte en uno de los momentos más exigentes para el alto tribunal.