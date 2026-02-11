Juez fue apartado de un caso en el que la IA redactó la condena sin que el juicio hubiera terminado ¿Qué dice la Ley?

La Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo proferido por un juez del Tribunal Superior de Cali, que habría redactado un sistema de inteligencia artificial por solicitud del togado, incluso, antes de que el caso finalizara o se conocieran los alegatos finales.

Con la condena se “declaró improcedente el amparo constitucional deprecado por OSBERT OROZCO PÉREZ”. Por tanto, la Corte Suprema ordenó que, “en su lugar, se concediera el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a un juicio imparcial”, en el que el fallo responda al raciocinio humano.

Además, exhortó “al Juzgado 7° Penal del Circuito de Cali para que, en lo sucesivo, en caso de acudir al uso de herramientas de inteligencia artificial en el trámite de actuaciones judiciales, lo haga con estricta sujeción a los lineamientos, prohibiciones y principios previstos en el Acuerdo PCSJA24-12243”.

¿Qué dice la Ley en Colombia sobre el uso de la IA en la corte?

Noticias RCN habló con Fernán Ocampo, experto en IA y CEO de Linktic, quien explicó que “en 2024, con la sentencia 323 de la Corte Constitucional, se establecieron unos límites que indican desde qué momento un juez puede utilizar la inteligencia artificial o en qué situaciones”.

El texto determinó que la racionalidad humana y el criterio de un juez no pueden ser sustituidos en la etapa de valoración probatoria o al emitir un fallo, como el borrador encontrado en el expediente digital del caso.

La Corte Constitucional, explicó Ocampo, señala que “la herramienta es un medio, nunca es un fin” y, si bien, “la IA puede utilizarse para muchas cosas, nunca podrá reemplazar la racionalidad humana”. Por el contrario, “siempre tiene que estar un juez detrás de cada decisión, pero en este caso la IA hizo todo y reemplazó el criterio del juez, al punto en que tuvieron que sacarlo del caso, un mensaje para todos los jueces”.

¿En qué casos puede utilizarse la IA?

Siempre y cuando resulte pertinente, se respeten las buenas prácticas y se garantice la protección de los derechos fundamentales, la IA puede ser utilizada en la Corte. Según Ocampo:

“La IA saca resúmenes, agrupa jurisprudencia, busca las sentencias que hablan de un tema determinado para ahorrar tiempo y así la aplicación de justicia sea más eficiente (…) pero recuerden que la IA también comete errores, alucina como decimos técnicamente”.

E hizo un llamado, entendiendo que “todos los medios son buenos, la inteligencia artificial y la tecnología son buenas. El riesgo es que no la sepamos manejar, que los jueces no la sepan manejar; por eso el Consejo Nacional de la Judicatura hace un esfuerzo para que aprendan. Cualquier herramienta mal usada es un riesgo, el riesgo está en quien está detrás, por eso invito a los jueces a que antes de usarla se capaciten y no dejen de lado la presunción de inocencia”.