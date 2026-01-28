Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

Sobre las 4:30 de la tarde, el secretario de Seguridad de Norte de Santander confirmó el hallazgo de la aeronave de Satena desaparecida que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, en el siniestro todos los pasajeros y la tripulación perdieron la vida.

El aterrizaje de la avioneta HK4709 estaba previsto para las 12:15 del mediodía y poco antes de llegar a su destino se perdió comunicación con la aeronave.

¿Quiénes iban en la avioneta de Satena siniestrada en Norte de Santander?

Capitán Daniel Vanegas Copiloto José de la Vega Natalia Cristina Acosta Salcedo María Tocoroma Álvarez Barbosa María Alejandra Avendaño Rincón María del Carmen Díaz Rodríguez Anirley Julio Osorio Juan David Pacheco Mejía Karen Liliana Perales Vera Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón Diógenes Quintero Ana Yisel Quintero Jineth Rincón Carlos Salcedo María Alejandra Sánchez Criado

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.