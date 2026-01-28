CANAL RCN
Colombia

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

Serían 15 las personas que viajaban en la aeronave que desapareció sobre el mediodía de este 28 de enero.

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos
Foto: captura de video

Noticias RCN

enero 28 de 2026
04:41 p. m.
Sobre las 4:30 de la tarde, el secretario de Seguridad de Norte de Santander confirmó el hallazgo de la aeronave de Satena desaparecida que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, en el siniestro todos los pasajeros y la tripulación perdieron la vida.

El aterrizaje de la avioneta HK4709 estaba previsto para las 12:15 del mediodía y poco antes de llegar a su destino se perdió comunicación con la aeronave.

Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña
¿Quiénes iban en la avioneta de Satena siniestrada en Norte de Santander?

  1. Capitán Daniel Vanegas
  2. Copiloto José de la Vega
  3. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  4. María Tocoroma Álvarez Barbosa
  5. María Alejandra Avendaño Rincón
  6. María del Carmen Díaz Rodríguez
  7. Anirley Julio Osorio
  8. Juan David Pacheco Mejía
  9. Karen Liliana Perales Vera
  10. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
  11. Diógenes Quintero
  12. Ana Yisel Quintero
  13. Jineth Rincón
  14. Carlos Salcedo
  15. María Alejandra Sánchez Criado
Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe
Noticia en desarrollo... Más información, en breve.

