Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos
Serían 15 las personas que viajaban en la aeronave que desapareció sobre el mediodía de este 28 de enero.
Noticias RCN
enero 28 de 2026
04:41 p. m.
Sobre las 4:30 de la tarde, el secretario de Seguridad de Norte de Santander confirmó el hallazgo de la aeronave de Satena desaparecida que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.
De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, en el siniestro todos los pasajeros y la tripulación perdieron la vida.
El aterrizaje de la avioneta HK4709 estaba previsto para las 12:15 del mediodía y poco antes de llegar a su destino se perdió comunicación con la aeronave.
¿Quiénes iban en la avioneta de Satena siniestrada en Norte de Santander?
- Capitán Daniel Vanegas
- Copiloto José de la Vega
- Natalia Cristina Acosta Salcedo
- María Tocoroma Álvarez Barbosa
- María Alejandra Avendaño Rincón
- María del Carmen Díaz Rodríguez
- Anirley Julio Osorio
- Juan David Pacheco Mejía
- Karen Liliana Perales Vera
- Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
- Diógenes Quintero
- Ana Yisel Quintero
- Jineth Rincón
- Carlos Salcedo
- María Alejandra Sánchez Criado
Noticia en desarrollo... Más información, en breve.