Alcaldes, gobernadores y gremios reaccionan tras suspensión de la emergencia económica

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional la vigencia de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional mientras emite su pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. La decisión se tomó por las preocupaciones manifestadas por diversos sectores sobre los efectos que esta declaratoria podría generar en la economía nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que cree en las instituciones y la justicia. Dijo que la Corte Constitucional tomó una decisión "histórica y valiente".

"Petro firmó el 29 de diciembre en plenas fiestas cuando la gente estaba terminando el año un decreto que hacía que muchos productos de consumo habitual subieran del 5 al 19% sin importarle cómo afectaba el bolsillo de la gente. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país, la gente y el equilibrio de poderes. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley".

En ese mismo sentido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón señaló que los magistrados honraron con dignidad y apego la Constitución.

"El equilibrio de poderes está a salvo. Antioquia defendió esta causa y hoy valora la decisión de la Corte Constitucional. El gobierno Petro desconocía al Congreso y quiso pasarse por la faja la Constitución del 91".

Por su parte, la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión del alto tribunal como importante y oportuna. "Para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado, para educación y, por supuesto, para el deporte que también nos afectaría a estos recursos".

Adriana Magaly Matiz, gobernadora de Tolima, también se pronunció sobre la emergencia económica. Indicó que la decisión salvaguarda la constitucionalidad y afirmó que el país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas.

"Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, suspendiendo los efectos de la emergencia económica, que califiqué sustentadamente como un "raponazo" a las finanzas regionales y un asalto centralista a la autonomía regional, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y el deporte, para los colombianos más pobres de las regiones más apartadas del país".

¿Qué dicen los gremios?

Los gremios señalan que la suspensión preventiva evita consecuencias que habrían sido irreparables.

Para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, la Corte considera "y consideramos muchos colombianos se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, empresas, departamentos".

RELACIONADO Corte Constitucional suspende decreto de Emergencia Económica con votación de 6 a favor y 2 en contra

"Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final", aseguró María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham.

También el sector energético se pronuncio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda. "Evita daños que se habían anunciar de los diferentes sectores, particularmente en el caso nuestro del lado de la energía eléctrica, con impuestos que no tenían ninguna justificación desde el punto de vista tributario".

“La suspensión del decreto de emergencia era necesaria”: Consejo Gremial

El organismo aseguró en un comunicado que respeta la autonomía e independencia de la Corte Constitucional y señala que la suspensión del decreto era necesaria.

“No existe una crisis imprevisible, se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”.

Agregó que con la decisión se evita “la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”.