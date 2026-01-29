Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas

En horas de la tarde de este 29 de enero, al cumplirse 24 horas del trágico accidente de la avioneta de Satena que deja 15 fallecidos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó el hallazgo de la caja negra.

Se trata de un elemento clave en la investigación para conocer lo que realmente sucedió antes del siniestro:

Es un grabador de datos de vuelo desde la cabina. Da una información confiable y cierta para que los investigadores elaboren las hipótesis.

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó el hallazgo de la caja negra de la avioneta de Satena que se accidentó en Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas.

El dispositivo, que ya está en poder de la Aeronáutica Civil, resulta fundamental para determinar las causas del siniestro aéreo.

La Aeronáutica Civil confirmó que los grabadores de datos de vuelo (FDR) y de voz de cabina (CVR), así como la baliza de emergencia, ya se encuentran bajo custodia oficial, lo que permite avanzar en una fase clave de la investigación técnica del siniestro .

La ministra Rojas detalló que los investigadores contrastarán la información del dispositivo con otros elementos encontrados en terreno, la trazabilidad de la aeronave y el historial de la tripulación.

Finalmente esas hipótesis deben terminar en una conclusión que explique las causales de este siniestro aéreo.

Ministra de Transporte habló sobre las hipótesis del accidente

Los residentes intentaron revisar si había posibilidad de sobrevivientes, y según la ministra, esta intervención no habría afectado elementos determinantes para la investigación.

Sobre las posibles causas del accidente, Rojas indicó que en principio no hay indicios que apunten a un atentado, aunque aclaró que "mientras la investigación madura no se puede descartar nada".

Entre las hipótesis que se manejan están las condiciones meteorológicas y la visibilidad de la zona.

La funcionaria también abordó las preocupaciones sobre la ausencia de un controlador aéreo. "En este país hay un atraso muy grande en todo el tema de tecnología en los aeropuertos", reconoció.