CANAL RCN
Colombia Video

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas

La ministra de Transporte María Fernanda Rojas confirmó que la Aeronáutica Civil tiene en su poder la caja negra de la aeronave.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 29 de enero, al cumplirse 24 horas del trágico accidente de la avioneta de Satena que deja 15 fallecidos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó el hallazgo de la caja negra.

Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas
RELACIONADO

Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas

Se trata de un elemento clave en la investigación para conocer lo que realmente sucedió antes del siniestro:

Es un grabador de datos de vuelo desde la cabina. Da una información confiable y cierta para que los investigadores elaboren las hipótesis.

‘No vieron el cerro por la neblina’: testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena
RELACIONADO

‘No vieron el cerro por la neblina’: testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó el hallazgo de la caja negra de la avioneta de Satena que se accidentó en Norte de Santander, dejando 15 personas fallecidas.

El dispositivo, que ya está en poder de la Aeronáutica Civil, resulta fundamental para determinar las causas del siniestro aéreo.

La Aeronáutica Civil confirmó que los grabadores de datos de vuelo (FDR) y de voz de cabina (CVR), así como la baliza de emergencia, ya se encuentran bajo custodia oficial, lo que permite avanzar en una fase clave de la investigación técnica del siniestro .

La ministra Rojas detalló que los investigadores contrastarán la información del dispositivo con otros elementos encontrados en terreno, la trazabilidad de la aeronave y el historial de la tripulación.

Finalmente esas hipótesis deben terminar en una conclusión que explique las causales de este siniestro aéreo.

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos
RELACIONADO

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

Ministra de Transporte habló sobre las hipótesis del accidente

Los residentes intentaron revisar si había posibilidad de sobrevivientes, y según la ministra, esta intervención no habría afectado elementos determinantes para la investigación.

Sobre las posibles causas del accidente, Rojas indicó que en principio no hay indicios que apunten a un atentado, aunque aclaró que "mientras la investigación madura no se puede descartar nada".

Entre las hipótesis que se manejan están las condiciones meteorológicas y la visibilidad de la zona.

La funcionaria también abordó las preocupaciones sobre la ausencia de un controlador aéreo. "En este país hay un atraso muy grande en todo el tema de tecnología en los aeropuertos", reconoció.

Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto
RELACIONADO

Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ocaña

Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén

Panamá

“El problema es la falta de implementación”: Nobel de economía sobre la situación de Colombia

Antártida

Así fue el estudio que la tripulación del ARC Simón Bolívar realizó a ballenas jorobadas en la Antártida

Otras Noticias

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

La declaración se produjo en medio de un incremento de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que han dejado a millones de personas sin luz.

Conciertos

Yeferson Cossio habría ofrecido millonaria suma de dinero para ingresar a la casita en el concierto de Bad Bunny

El creador de contenido reveló la cantidad de dinero que ofreció para ingresar con amigas a la exclusiva zona del concierto en Medellín.

Millonarios

Él es Fabián Bustos, el principal candidato para ser técnico de Millonarios

Automovilismo

Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió