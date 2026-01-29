Diógenes Quintero será homenajeado en cámara ardiente tras tragedia aérea en Norte de Santander

El cuerpo del representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero, será velado en cámara ardiente este viernes 30 de enero en las instalaciones de la Gobernación departamental, entre las 8:00 de la mañana y las 11:30 a.m., según confirmó su familia en un comunicado público.

RELACIONADO Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén

Homenaje en Norte de Santander al representante Diógenes Quintero

El acto se realizará como homenaje a su trayectoria política y al compromiso con la región que lo vio nacer y representar.

Quintero fue una de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero en zona rural del municipio de La Playa de Belén. La avioneta cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando se precipitó a tierra, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que los cuerpos fueron trasladados a su sede en Cúcuta, y el de Quintero fue uno de los primeros en ser identificado.

Trayectoria y liderazgo en el Catatumbo

El representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero Amaya, había inscrito el pasado 5 de diciembre su candidatura para aspirar nuevamente a la curul en el legislativo, justo cuando se acercaba el cierre de su primer periodo.

Su trayectoria política estaba marcada por el respaldo de comunidades víctimas del conflicto armado, que lo eligieron en 2022 a través de las circunscripciones de paz.

Nacido en Agua Blanca, corregimiento de Hacarí, en el Catatumbo, Quintero era abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cúcuta, además de estudiante de una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Se desempeñó como personero municipal de Hacarí y defensor regional en Ocaña, desde donde impulsó acciones para proteger a las comunidades más golpeadas por la violencia y la exclusión estatal.

La familia del congresista expresó su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas y extendió la invitación a quienes deseen despedirlo con el mismo afecto con el que él sirvió a su comunidad. El homenaje se da en medio del luto nacional por la tragedia aérea que enluta al departamento y al país.