CANAL RCN
Colombia

Diógenes Quintero será homenajeado en cámara ardiente tras tragedia aérea en Norte de Santander

La familia del congresista expresó su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas y extendió la invitación a quienes deseen despedirlo.

Foto: Instagram diogenesqa

Noticias RCN

enero 29 de 2026
09:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cuerpo del representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero, será velado en cámara ardiente este viernes 30 de enero en las instalaciones de la Gobernación departamental, entre las 8:00 de la mañana y las 11:30 a.m., según confirmó su familia en un comunicado público.

Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén
RELACIONADO

Alcaldía de Ocaña declara tres días de luto por el accidente de avioneta de Satena en Playa de Belén

Homenaje en Norte de Santander al representante Diógenes Quintero

El acto se realizará como homenaje a su trayectoria política y al compromiso con la región que lo vio nacer y representar.

Quintero fue una de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero en zona rural del municipio de La Playa de Belén. La avioneta cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando se precipitó a tierra, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña
RELACIONADO

Confirman el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que los cuerpos fueron trasladados a su sede en Cúcuta, y el de Quintero fue uno de los primeros en ser identificado.

Trayectoria y liderazgo en el Catatumbo

El representante a la Cámara por Norte de Santander, Diógenes Quintero Amaya, había inscrito el pasado 5 de diciembre su candidatura para aspirar nuevamente a la curul en el legislativo, justo cuando se acercaba el cierre de su primer periodo.

Su trayectoria política estaba marcada por el respaldo de comunidades víctimas del conflicto armado, que lo eligieron en 2022 a través de las circunscripciones de paz.

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas
RELACIONADO

Hallan la caja negra de la avioneta de Satena siniestrada, donde murieron 15 personas

Nacido en Agua Blanca, corregimiento de Hacarí, en el Catatumbo, Quintero era abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cúcuta, además de estudiante de una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Se desempeñó como personero municipal de Hacarí y defensor regional en Ocaña, desde donde impulsó acciones para proteger a las comunidades más golpeadas por la violencia y la exclusión estatal.

La familia del congresista expresó su gratitud por las muestras de solidaridad recibidas y extendió la invitación a quienes deseen despedirlo con el mismo afecto con el que él sirvió a su comunidad. El homenaje se da en medio del luto nacional por la tragedia aérea que enluta al departamento y al país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Emergencia Económica: estos son los impuestos suspendidos de forma temporal tras decisión de la Corte Constitucional

Laura Sarabia

Presidente Petro señala a Laura Sarabia por interventores de las EPS; ella respondió

Gustavo Petro

"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia": presidente Petro

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 29 de enero de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 29 de enero de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

IDRD

Comunicado oficial del IDRD sobre el estado de la cancha de El Campín

El IDRD emitió un comunicado oficial sobre el estado de la cancha de El Campín, aclaró su rol en la APP y explicó quién es responsable del mantenimiento del estadio.

Alimentos

Beneficios desconocidos de los frutos secos para el corazón humano, según expertos

Conciertos

Morat en el Movistar Arena de Bogotá 2026: fechas y precios de las boletas

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana