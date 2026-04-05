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Altercado en El Rodadero: ciudadanos bajaron motos de grúa durante operativo de tránsito

La Alcaldía de Santa Marta rechazó los hechos y confirmó que los comparendos siguen vigentes.

Foto: Alcaldía de Cali
Foto: Alcaldía de Cali

Noticias RCN

abril 05 de 2026
12:20 p. m.
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En la tarde del sábado 4 de abril se registró un altercado en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta, luego de que un grupo de personas interviniera un operativo de tránsito y bajara por la fuerza varias motocicletas que habían sido inmovilizadas.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el procedimiento se adelantaba de manera regular en una zona donde está prohibido el parqueo y que cuenta con la señalización correspondiente. Sin embargo, durante el operativo, ciudadanos habrían reaccionado de forma violenta, retirando las motos de la grúa pese a la presencia de autoridades y funcionarios del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En videos que circularon en redes sociales se observa cómo la grúa abandona el lugar sin los vehículos, tras la intervención de la multitud.

Rechazo de las autoridades

A través de un comunicado, la Alcaldía Distrital rechazó “de manera categórica” estos comportamientos, señalando que afectan el orden público, la convivencia ciudadana y obstaculizan la labor de control de las autoridades.

Asimismo, enfatizó que, aunque las motocicletas fueron retiradas de forma irregular, los comparendos impuestos durante el operativo continúan vigentes y deberán ser asumidos por los infractores conforme a la normatividad.

Continuarán los operativos

La administración distrital hizo un llamado a respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas de alta afluencia turística como El Rodadero, y anunció que se mantendrán los operativos de control y jornadas pedagógicas en puntos estratégicos de la ciudad.

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El objetivo, según indicaron, es garantizar una movilidad segura, organizada y respetuosa para residentes y visitantes.

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