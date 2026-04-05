La cara oculta del régimen en Venezuela: así ha sido el sistema de vigilancia autoritario sobre millones

En los más de 20 años del régimen venezolano, hubo una situación que fue más que evidente: la represión. Son cientos los casos de presos políticos, brutalidad policial y vulneración de derechos.

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El Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) de Atlantic Council y VE Sin Filtro le pusieron la lupa a este asunto, principalmente tras la caída de Nicolás Maduro ocurrida el 3 de enero de 2026.

El régimen ha utilizado la tecnología para vigilar y oprimir

Este estudio se centró en el periodo de octubre de 2023 y enero de 2026, tiempo en el cual, por ejemplo, se dieron las elecciones del 28 de julio de 2024 con las que se sufragó el llamado fraude con la reelección de Maduro.

Uno de los primeros hallazgos fue que el sistema de respuesta VEN911 ha sido usado como arma de control político con el propósito de encontrar enemigos o disidentes. Asimismo, el monitoreo de las redes sociales terminó siendo otro método de espionaje para el régimen.

Los expertos del informe le dieron forma a lo que ha sido el ecosistema de vigilancia, en el que también ha habido vigilancia con drones, phishing y manejo secreto de las aplicaciones digitales.

¿Qué debe hacer el futuro gobierno?

El resultado entonces ha sido la represión hacia 27 millones de personas con un ecosistema que ha costado un estimado de mil millones de dólares. Básicamente, las telecomunicaciones permitieron mantener el control extremo de la población.

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Hubo siete puntos clave en el informe: infraestructura de videovigilancia, vigilancia con drones y monitoreo de movimiento, aplicaciones impulsadas por el Estado, ciberpatrullaje y vigilancia de redes sociales, interpretación de telecomunicaciones a gran escala, ciberataques e infiltraciones auspiciadas por el Estado y registros e incautaciones de dispositivos sin orden judicial.

Partiendo como referencia en la restructuración venezolana, los analistas pusieron sobre la mesa cuatro recomendaciones: desde la sociedad, debe haber seguridad digital y antivigilancia; adoptar protocolos de mitigación de seguridad con vigilancia digital regulada, desmantelamiento de la infraestructura de vigilancia política con un gobierno democráticos y rendición de cuentas.