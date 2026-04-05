¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?

En medio de un mercado inmobiliario que sigue ajustándose a las nuevas dinámicas económicas del país, el arriendo se consolida como la principal opción para los colombianos.

El más reciente balance del portal inmobiliario Fincaraiz señala que en 2025 el 71% de las búsquedas en la plataforma estuvieron enfocadas en arriendos y solo el 29% corresponden a compra de vivienda.

Pero más allá del tipo de vivienda, hay un patrón claro en cuanto a precios y características, se trata de la preferencia se centra en inmuebles de dos habitaciones ubicados en estratos medios.

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¿Cuánto cuesta el arriendo de un apartamento de dos habitaciones?

De acuerdo con la información entregada por la plataforma, los cánones de arrendamiento más buscados se ubican entre los $2.000.000 y $3.300.000, rango que se ha convertido en el punto de equilibrio entre oferta y demanda.

Este comportamiento, según el análisis, responde a la necesidad de encontrar opciones que combinen ubicación, tamaño y costos manejables en un contexto económico exigente.

La directora comercial de Fincaraiz, Lesly Posada, explicó que este fenómeno refleja una transformación en la manera en que los colombianos acceden a la vivienda:

Esta demanda sostenida en el arriendo refleja una búsqueda de flexibilidad y ubicación en un entorno donde la oferta de vivienda nueva enfrenta desafíos importantes.

El interés se concentra especialmente en los estratos 3 y 4, lo que indica que la clase media continúa siendo el principal motor del mercado de arriendos. Este segmento busca soluciones habitacionales que se ajusten a su capacidad de pago, pero que también respondan a necesidades actuales como cercanía a centros urbanos y conectividad.

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Las ciudades donde más se buscan viviendas en arriendo

Ante la menor oferta de vivienda nueva y la dificultad para acceder a créditos o compra de inmuebles, los hogares optan por soluciones más flexibles, como el alquiler.

En este contexto, ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín continúan liderando la demanda digital de vivienda.

En estas urbes, la búsqueda de apartamentos alcanza porcentajes superiores al promedio nacional, consolidando este tipo de inmueble como el preferido por los usuarios.

El análisis también sugiere que el fortalecimiento del sector inmobiliario dependerá de la capacidad de recuperar la confianza del comprador y reactivar la inversión en proyectos de largo plazo.