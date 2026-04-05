Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja

En Barrancabermeja, un nuevo siniestro vial ocurrido en el puerto petrolero cobró la vida de un miembro activo de la Policía Nacional y de otra persona, en un hecho que involucra a un conductor que, según las autoridades, manejaba bajo los efectos del alcohol.

Conductor ebrio provocó violento accidente en Barrancabermeja

Un trágico accidente de tránsito registrado en Barrancabermeja dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un intendente jefe de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Juan Javier Vargas Soler, de 40 años, quien dedicó cerca de la mitad de su vida al servicio en la institución policial. De acuerdo con la información conocida, era hijo de una familia boyacense y desde hacía 10 años residía en Barrancabermeja junto a su esposa.

Su muerte lo convierte en una de las cuatro víctimas fatales que han dejado distintos accidentes de tránsito durante esta Semana Santa en el municipio.

¿Cómo ocurrió el accidente que dejó sin vida a un intendente de la Policía en Barrancabermeja?

El siniestro se produjo cuando dos vehículos, una camioneta y un automóvil, colisionaron de frente. Así lo confirmó Fernando Lizarazo, comandante de tránsito de Barrancabermeja, quien explicó:

Dos vehículos, una camioneta y un automóvil chocan de frente. El conductor y un acompañante del vehículo automóvil pierden la vida y dos personas que iban de acompañantes en el automóvil resultaron con lesiones.

El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron completamente destruidos. Las imágenes posteriores al choque evidencian la gravedad de lo ocurrido, con los automotores reducidos prácticamente a chatarra.

¿Hay más víctimas?

Lo que se sabe es que el intendente Vargas Soler no se encontraba solo. En el vehículo lo acompañaban tres personas más, quienes también resultaron afectadas por el fuerte choque.

Todos fueron trasladados de urgencia a la clínica Primero de Mayo debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, una de las acompañantes, identificada como Yolanda Navarro, de 50 años, no logró sobrevivir y falleció antes de llegar al centro asistencial. Las otras dos personas continúan recibiendo atención médica por las lesiones sufridas.

¿Quién sería el responsable del accidente?

En medio de las diligencias adelantadas por las autoridades, se realizaron pruebas de embriaguez a uno de los conductores implicados en el accidente y sobre este punto, el comandante Lizarazo señaló:

Se hicieron las pruebas de embriaguez a uno de los conductores, al cual le marcó positivo en grado dos.

El presunto responsable del siniestro fue identificado como Alexander Gallego, quien también resultó herido en el choque y permanece bajo atención médica mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Será la Fiscalía la encargada de definir su situación jurídica en relación con estos hechos.