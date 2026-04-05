¡Este será el nuevo ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia, hoy domingo, según la IA!

Este domingo 5 de abril se llevará a cabo otra jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Tras las llamadas del 'jefe', la decisión del público y las estrategias implementadas por los habitantes de la 'casa más famosa del país', seis participantes quedaron en riesgo. Se trata de:

Marilyn Patiño: nominada por el teléfono.

Tebi Bernal: nominado por el público.

Alejandro Estrada: nominado por la casa.

Juan Carlos Arango: nominado por la casa.

Mariana Zapata: nominada por Tebi.

Eidevin López: nominado por Valentino.

Y, analizando los últimos porcentajes y movimientos que se han presentado en la competencia, la inteligencia artificial hizo un análisis y predijo quién podría ser el nuevo eliminado. ¿Por quién se decantó?

Este participante quedaría eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con ChatGPT, Marilyn Patiño es la habitante que más opciones tiene de volver a abandonar La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Está en una zona crítica porque ya fue eliminada antes y eso pesa mucho. Además, su porcentaje ha sido débil y, por lo general, no ha consolidado un 'fandom' fuerte", planteó la inteligencia artificial.

Sin embargo, según esta herramienta digital, Tebi Bernal también podría ser una opción porque quedó nominado por el público y esa acción estaría denotando descontento.

"El hecho de estar en riesgo por el público lo pone en alerta. Al parecer, se está generando un desgaste real y podría caer en las votaciones", precisó ChatGPT.

¿En dónde se puede ver la jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Como todos los días, los televidentes podrán ser testigos de todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la transmisión que se emite durante las 24 horas en la App del Canal RCN.

Pero, además, después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche, tendrán la oportunidad de seguir la gala en la señal principal.