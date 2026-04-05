Atraparon a dos presuntos ladrones de viviendas en Santander: cámara los captó forzando las puertas

Las autoridades mantienen operativos constantes para enfrentar el hurto a residencias y desarticular estructuras delincuenciales que operan en distintas zonas del país.

En este caso, un hecho ocurrido en Santander permitió activar un seguimiento que se extendió hasta Bogotá, donde fueron localizados los presuntos responsables.

Atraparon a dos presuntos ladrones de viviendas en Santander

La Policía Nacional junto con el Departamento de Policía Santander y la estación de Policía de Fontibón, logró la captura de dos personas señaladas de participar en el hurto de equipos tecnológicos en una vivienda del municipio de San Gil.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril del presente año, cuando dos presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto a residencias ingresaron a un conjunto residencial tras violentar una de sus entradas. Para lograrlo, forzaron una puerta de vidrio hasta acceder al inmueble.

El momento quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

En el video se observa cómo los individuos manipulan la puerta con insistencia hasta lograr abrirla. Aunque no se evidencia con claridad qué elementos sustraen del interior, segundos después se les ve salir del lugar y huir corriendo.

¿Cómo dieron con el paraderos de los dos presunto ladrones de una vivienda en San Gil?

Tras conocerse el caso, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, junto con patrullas de vigilancia y el monitoreo de cámaras, iniciaron labores de seguimiento que permitieron rastrear uno de los dispositivos hurtados.

La investigación condujo hasta el barrio San Pedro de los Robles, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, donde fue ubicado un vehículo tipo chana en la calle 16B con carrera 99. Según las autoridades, este automotor habría sido utilizado para cometer el hurto.

Durante la inspección al vehículo, los uniformados encontraron en su interior un computador portátil y dos tablets, elementos que estarían avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos y que corresponderían a los objetos robados en el hecho investigado.

En el lugar se hizo efectiva la captura de los dos presuntos implicados, quienes deberán responder por el delito de receptación. Ambos fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados.

Las autoridades también informaron que uno de los capturados cuenta con nueve anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.