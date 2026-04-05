¿Qué es el “fiber maxxing” y por qué dicen que puede transformar el intestino?

Un nuevo fenómeno de nutrición se ha vuelto viral en redes sociales. Después de la fiebre por el consumo masivo de proteínas, la fibra se ha convertido en el centro de atención.

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El llamado “fiber maxxing” propone que la clave para mejorar la digestión, regular el apetito y potenciar la vitalidad es ingerir grandes cantidades de este nutriente, promoviendo hábitos alimenticios extremos frente a las cámaras.

¿Qué es el “fiber maxxing”?

El “maxxing”, concepto que inicialmente se centró en la proteína y ahora se extiende a la fibra, sostiene que aumentar el consumo de ciertos nutrientes puede traer beneficios extraordinarios para la salud.

En el caso del “proteinmaxxing”, la premisa es que “más es mejor” al ingerir proteína, un macronutriente presente en carnes, lácteos, huevos, frutos secos y legumbres, esencial para funciones vitales como la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmune y el mantenimiento de la masa muscular.

Sin embargo, la fibra dietética se perfila como la principal tendencia de bienestar en 2026.

Beneficios del "Fiber Maxxing"

Defensores en redes sociales aseguran que consumir grandes cantidades de fibra ayuda a controlar el hambre, mejorar la digestión y mantener la regularidad intestinal.

En videos que se viralizan, influencers muestran platos repletos de avena, semillas de chía y otros alimentos ricos en fibra, explicando cómo estos hábitos les permitirían sentirse más ligeros y energizados.

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El fenómeno ha llamado la atención de las grandes marcas de alimentos. Empresas como PepsiCo y Nestlé, así como firmas emergentes como Olipop, han empezado a resaltar el contenido de fibra en sus productos.

La tendencia tiene respaldo entre los consumidores más jóvenes. Encuestas realizadas por Bain & Company en Estados Unidos muestran que casi la mitad de los consumidores buscan ingerir más proteína.

En paralelo, GlobalData indica que alrededor del 40% de la generación Z y el 45% de los millennials intentan mejorar su salud intestinal a través de la fibra. La combinación de estas generaciones, activas en redes sociales, impulsa la propagación de estas tendencias.

¿Qué dicen los expertos sobre el "Fiber Maxxing?

No obstante, los expertos en nutrición advierten sobre los riesgos de llevar esta práctica al extremo.

Andrea Glenn, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York, señala que la moda de la fibra es “una tendencia de bienestar bastante moderada en comparación con otras”, mientras que Samanta Snashall, dietista registrada en la Universidad Estatal de Ohio, afirma que la proteína ha sido “la niña mimada” por años y que la fibra ha estado “bastante infravalorada”, aunque ahora comienza a recibir atención.

Arch Mainous, profesor de salud comunitaria y medicina familiar de la Universidad de Florida, enfatiza que “más no siempre es mejor”, especialmente con la proteína.

Advierte que muchas personas confían excesivamente en consejos de influencers, que no necesariamente tienen formación científica y pueden tener vínculos comerciales que afectan sus recomendaciones.

En este sentido, para quienes desean mejorar su alimentación, los especialistas recomiendan seguir pautas basadas en la evidencia. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, para cubrir las necesidades diarias de proteína se puede consumir una combinación de alimentos como un vaso de leche, una taza de yogur, una taza de lentejas cocidas y una porción de carne magra o pescado del tamaño de una baraja de cartas.

En cuanto a la fibra, se sugiere entre 25 y 38 gramos diarios según edad y sexo. Los alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, frijoles, avena, quinoa y frutos secos, se asocian con menores tasas de ciertos tipos de cáncer y ayudan a mantener controlados los niveles de colesterol y azúcar en la sangre.