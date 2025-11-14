Tragedia en Antioquia: alud de tierra cayó sobre vivienda y dejó una menor fallecida

Las intensas lluvias que azotaron a Copacabana entre la noche de este 13 de noviembre y la madrugada del 14, con más de 18 horas de precipitaciones continuas, desencadenaron una serie de emergencias en el municipio.

Emergencia en Antioquia: alud de tierra cayó sobre una vivienda

Una de ellas, la más grave, un deslizamiento de tierra que destruyó por completo una vivienda ubicada en la vereda Quebrada Arriba y causó la muerte de una niña de seis años.

Según informó la administración municipal, en la vivienda afectada habitaba una familia compuesta por padre, madre, un hijo biológico y tres menores, bajo acogimiento sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La menor fallecida hacía parte de este último grupo. Su cuerpo fue recuperado minutos después por los Bomberos Voluntarios de Copacabana, mientras los demás integrantes de la familia reciben acompañamiento psicosocial por parte de las autoridades locales.

Los otros tres niños que también estaban bajo cuidado sustituto lograron salir a tiempo antes de que el alud destruyera completamente la estructura.

El deslizamiento en Quebrada Arriba se suma a las afectaciones registradas en al menos ocho veredas del municipio.

La administración municipal, a través de un comunicado, reportó emergencias en El Cabuyal, El Noral, Montañita, Peñolcito, Quebrada Arriba, El Salado, La Veta y el paraje La Aguada, donde se presentan deslizamientos, taponamientos y bloqueos viales.

En la zona urbana también se registraron inundaciones en los sectores de Canoas y el barrio San Juan.

Aunque estas no representaron mayores riesgos para la comunidad, sí obligaron a activar de inmediato el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Las autoridades trabajan en los puntos más críticos con apoyo de maquinaria amarilla, el Ejército Nacional, el sector privado y organismos de socorro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó profundamente la tragedia y expresó su solidaridad con la familia afectada y con la comunidad de Copacabana.

“Lamentamos la situación que se registró con la menor de edad en la vereda Quebrada Arriba. He hablado con el alcalde, y como es necesario en estas situaciones tan críticas, él sabe que tiene a disposición toda la capacidad técnica e institucional del Dagran para atender la emergencia y evaluar intervenciones de mediano y largo plazo que permitan evitar que estos hechos se repitan”, señaló.

Autoridades hacen llamado para atender emergencias en Antioquia

Las autoridades municipales informaron que continuarán monitoreando el territorio y atenderán la evolución de las afectaciones climáticas a través de sus canales oficiales.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas de ladera o con antecedentes de inestabilidad.