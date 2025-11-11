Cámaras registraron una nueva golpiza contra tres perros en Antioquia: esto hallaron en la vivienda

En el municipio de La Estrella, ubicado al sur del Valle de Aburrá, un video de cámara de seguridad dejó al descubierto cómo un joven golpeó a su mascota dentro de un ascensor.

En las imágenes se ve como el agresor descarga varios golpes contra el animal, mientras otros dos perros permanecen acorralados, con miedo.

Tras la denuncia, funcionarios de la Alcaldía de La Estrella y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el conjunto residencial donde vivía el agresor y esto fue lo que hallaron:

Cámaras registraron una nueva golpiza contra tres perros en Antioquia

El hecho ocurrió en una unidad residencial del municipio de La Estrella, en el sur del área metropolitana de Medellín.

La cámara de seguridad de un ascensor registró cómo un joven, visiblemente alterado, golpeaba con furia a uno de los perros, propinándole varias patadas y puñetazos mientras los otros dos permanecían inmóviles en una esquina, asustados y temblando.

Tras la difusión del video, vecinos del conjunto presentaron una denuncia ante las autoridades, lo que permitió activar una visita de inspección al apartamento del agresor.

¿Qué hallaron en la vivienda del agresor de tres perros en La Estrella, Antioquia?

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron a los tres caninos en estado de abandono, sin condiciones adecuadas de salubridad ni alimentación, y confirmaron el trato inhumano que recibían, pues el lugar estaba invadido de heces.

El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, confirmó el rescate y aseguró que los animales fueron puestos bajo protección del programa municipal de bienestar animal.

Pudimos ingresar al apartamento y constatar las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos. Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de la alcaldía municipal en el programa Arca. Este sujeto fue individualizado por la Policía Nacional.

Los tres animales fueron trasladados al programa Arca, donde están recibiendo atención veterinaria y cuidado especializado.

Según las autoridades locales, permanecerán allí mientras se define su futuro y se adelantan las investigaciones correspondientes contra el presunto responsable.

Cabe mencionar que, este caso se conoció apenas unos días después de otro episodio de violencia contra un perro en Bolívar, que también fue registrado en video.