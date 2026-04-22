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Dolor en Colombia: murió reconocida estrella de la música

El artista murió en Bogotá tras enfrentar múltiples quebrantos de salud.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
11:47 a. m.
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El folclor colombiano nuevamente está de luto debido a que murió uno de los músicos más queridos de La Guajira.

Álvaro 'El Pali' Gámez, que no solo se destacó como cantante debido a su inconfundible tono de voz, sino que también como timbalero, baterista y hasta director, falleció el 21 de abril de 2026, en Bogotá.

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Su deceso fue confirmado por Jaime Pérez Parodi, el periodista y locutor que trabaja actualmente en Cacica Stereo.

Este fue el mensaje tras la muerte de Álvaro 'El Pali' Gámez, importante músico de Colombia

En su cuenta de X, el periodista Jaime Pérez Parodi expresó sus condolencias por la partida de Álvaro 'El Pali' Gámez de este plano terrenal.

"Falleció en Bogotá el gran cantante guajiro, Álvaro 'El Pali' Gámez. Venía sufriendo fuertes quebrantos de salud que obligaron a su hospitalización", comenzó expresando.

"Viaja con Dios, buen y viejo amigo", concluyó.

Además, Jairo Aguilar, el gobernador de La Guajira entre 2014 y 2017, también emitió un sentido mensaje.

"Hoy duele despedir a 'El Pali' Gámez. Hace poco estuvo con nosotros en el Festival del Bolero, en Riohacha, compartiendo su talento y dejando esa huella bonita que solo logra quien canta con el alma", puntualizó.

"Su partida nos deja muchos recuerdos que vamos a guardar con cariño. A su familia y a todos los que disfrutaban de su música, les envío un abrazo lleno de fortaleza. Que su música siga sonando y manteniendo viva su memoria en nuestra tierra", añadió el gobernador de La Guajira.

Así fue la trayectoria musical de Álvaro 'El Pali' Gámez, importante músico de Colombia

Álvaro 'El Pali' Gámez, hijo del músico Juan Gámez, tocó el timbal en 'Los Supersónicos' y, posteriormente, la batería en 'Los Yorkis'.

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Asimismo, fue cantante y director de 'Los Satinos', la orquesta que fue fundada por su papá.

 

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