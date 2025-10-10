Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro

El ambiente político vuelve a sacudirse tras los recientes movimientos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar a altos funcionarios del Estado.

En los últimos días se confirmó que el proceso que se seguía contra el ex ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por sus controvertidas actuaciones durante su paso por la Cancillería, dio un giro hacia el ámbito penal.

De acuerdo con información conocida en El Termómetro Político, el proceso disciplinario que se adelantaba contra Leyva por las polémicas cartas en las que hizo señalamientos directos al presidente Gustavo Petro, ahora incluye un nuevo capítulo judicial.

El delito por el que se abrió la investigación es falsedad ideológica en documento público, derivado de una resolución que firmó cuando extendió su viaje a París.

Álvaro Leyva enfrenta investigación penal: ¿por qué?

La Comisión de Acusaciones decidió formalmente abrir una indagación penal por presunta falsedad ideológica en documento público, tras examinar la resolución con la que el entonces canciller amplió su estadía en París más allá del tiempo inicialmente autorizado.

El caso quedó asignado al representante Rodrigo Tovar, quien será el encargado de conducir la investigación y recopilar las pruebas correspondientes.

Este nuevo capítulo se suma a la controversia que ya rodeaba a Leyva por sus comunicaciones escritas, en las que señalaba directamente al presidente Gustavo Petro y que dieron origen al proceso disciplinario.

En ese expediente, el ex canciller ya compareció, ratificó sus versiones, testificó y amplió sus señalamientos, lo que ahora sirve de base para la apertura de la investigación penal.

La Comisión recordó que, de acuerdo con la normativa, los procesos penales en los que esté involucrado el presidente de la República pueden ser públicos, lo que incrementa el interés sobre el curso que tomará esta investigación.

Estas son todas las denuncias que le han interpuesto a Luz Adriana Camargo

Mientras el proceso de Leyva avanza hacia su etapa penal, al interior de la Comisión se conoció otro movimiento de alto impacto: 36 denuncias han sido interpuestas contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, todas actualmente en etapa de investigación preliminar.

Algunas se relacionan con comisiones y viajes al exterior realizados por la fiscal, mientras otras apuntan a una presunta injerencia en el proceso que se adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

También figuran quejas por el supuesto favorecimiento a exfuncionarios señalados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y por la resolución que ordenó la liberación de alias ‘Calarcá’ y otros integrantes de disidencias capturados en el departamento de Antioquia.

En todos los casos, la Comisión ha señalado que las denuncias fueron debidamente radicadas y distribuidas, y que actualmente se encuentran en la fase preliminar de análisis, etapa en la que se determina si existe mérito suficiente para continuar con la apertura de investigaciones formales.