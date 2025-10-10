Hombre citó a una mujer emberá en su vivienda, la secuestró, golpeó y abusó de ella en Bogotá

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado de secuestrar, agredir y abusar sexualmente de su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron entre el 24 y el 25 de septiembre de este año, en una vivienda ubicada en el barrio Los Alpes, en el sur de la capital del país, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Hombre secuestró, golpeó y abusó de mujer emberá en Bogotá

De acuerdo con la investigación, el procesado habría contactado a la mujer, quien hace parte de la comunidad emberá, y la citó en su residencia.

Una vez ella llegó al lugar, el hombre la habría retenido en contra de su voluntad durante cerca de 14 horas, tiempo en el que la sometió a una serie de agresiones físicas y sexuales.

Durante ese lapso, la víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo con objetos contundentes y sufrió laceraciones producto de los ataques.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el agresor también la obligó, mediante violencia, a sostener relaciones sexuales.

¿Cómo se conoció el caso de la mujer emberá?

Los investigadores señalaron que la mujer logró denunciar los hechos después de salir del sitio donde fue mantenida bajo encierro.

Su testimonio permitió reconstruir el tiempo que permaneció retenida y las condiciones de violencia que enfrentó durante esas horas.

Con base en el material probatorio, la Fiscalía imputó al detenido los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y secuestro, cargos que el hombre no aceptó durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

El juez acogió la solicitud del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.