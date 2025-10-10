¿Qué pasaría si Gustavo Petro ignorará las nuevas reglas sobre sus alocuciones presidenciales?

El Consejo de Estado emitió un fallo que restringe las alocuciones presidenciales del mandatario Gustavo Petro, luego de una tutela presentada por un estudiante de derecho y su madre, quienes consideraron que las constantes intervenciones del jefe de Estado vulneraban el derecho a la información.

El pronunciamiento del alto tribunal establece parámetros claros sobre la frecuencia, duración y contenido de estos mensajes oficiales, que hasta ahora se transmitían en horario triple A y, según los accionantes, interferían con la pluralidad informativa.

¿Por qué hay polémica por las alocuciones de Gustavo Petro?

Samuel Alejandro Ortiz, estudiante de octavo semestre de derecho, fue uno de los protagonistas detrás de la acción legal que culminó en esta determinación del Consejo de Estado.

En entrevista con Noticias RCN, relató que el proceso comenzó en abril, motivado por “una vulneración del derecho fundamental a la información” debido a los “recurrentes intentos del presidente Petro por cercenar este derecho y afectar la pluralidad informativa”.

La tutela fue presentada junto a su madre y, según explicó, se fundamentó en el derecho a la información y al pluralismo informativo, que consideraron comprometidos por las continuas alocuciones transmitidas en horario de máxima audiencia.

¿Cuáles son las nuevas reglas sobre las alocuciones presidenciales?

El fallo del Consejo de Estado establece límites precisos: el presidente solo podrá realizar una alocución por semana, siempre que cumpla con dos condiciones.

La primera, de carácter temático, exige que el mensaje tenga relación directa con un asunto de alta relevancia nacional.

La segunda, de tipo temporal, obliga a que se informe previamente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la duración estimada de la intervención.

Debe ser un tema que realmente se aborde a lo largo de toda la locución presidencial, siendo él el único quien participe de ellas, porque debe ser de manera personal.

Además, el Consejo determinó que la CRC tendrá la facultad de verificar, tanto antes como después de la emisión, que el contenido cumpla con los criterios de urgencia y relevancia nacional.

¿Qué pasaría si Gustavo Petro ignorará las nuevas reglas sobre sus alocuciones presidenciales?

Consultado sobre las consecuencias de un posible incumplimiento por parte del presidente, Ortiz advirtió que

Se elevaría un incidente de desacato que podría llegar incluso a un arresto si decide incumplir este importante fallo”.

Luego de conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X calificando el fallo como un acto de censura.

Sin embargo, el estudiante, quien lideró la acción legal, consideró esa postura como “una opinión equivocada”.

En sus palabras:

No estamos frente a ningún golpe de Estado, es una posición que precisamente busca garantizar la protección de derechos fundamentales.

Ortiz aseguró que más allá del triunfo jurídico, esta decisión representa “un reconocimiento al imperio de la ley, al orden jurídico y sobre todo a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.