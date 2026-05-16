¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de mayo de 2026! Estos han sido los epicentros

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, ha reportado al menos 11temblores durante este 16 de mayo de 2026.

La entidad ha informado que los movimientos telúricos se han registrado desde las 12:10 de la madrugada y que hubo uno que superó los 3.0 de magnitud.

¿En qué municipios de Colombia se han sentido estos temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que sobrepasó los 3.0 de magnitud y se sintió en Colombia hoy 16 de mayo de 2026

9:08 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 9 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villapinzón (Cundinamarca).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 16 de mayo de 2026?

12:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

12:12 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Urrao (Antioquia), a 46 de Bojayá (Chocó) y a 46 de Medio Atrato (Chocó).

1:05 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Dabeiba (Antioquia).

2:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 154 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

3:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

4:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

4:05 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 16 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 21 de Cumaral (Meta).

5:13 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Chocontá (Cundinamarca).

7:50 a.m.

Epicentro: Labranzagrande, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Labranzagrande (Boyacá), a 20 de Mongua (Boyacá) y a 22 de Monguí (Boyacá).

8:52 a.m.

Epicentro: Tauramena, Casanare.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Tauramena (Casanare), a 26 de Aguazul (Casanare) y a 28 de Monterrey (Casanare).

9:05 a.m.

Epicentro: Tenerife, Magdalena.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Tenerife (Magdalena), a 14 de Plato (Magdalena) y a 18 de Zambrano (Bolívar).