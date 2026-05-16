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Fin del ciclo: jugador de Millonarios rompió el silencio y confirmó que se va del club

El jugador habló con los medios de comunicación tras la victoria vs. Patriotas, en Copa BetPlay.

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
01:29 p. m.
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Millonarios, que no logró clasificar a los play-off de la Liga BetPlay 2026 I, está concentrado en la Copa Sudamericana y en la primera ronda de la Copa BetPlay.

Los 'albiazules', tras derrotar 2-3 a Boston River en Uruguay, quedaron vivos en el certamen internacional y jugarán las últimas dos fechas vs. Sao Paulo, en Brasil, y O'Higgins, en Bogotá.

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Además, en los dos primeros partidos de la Copa BetPlay, los 'embajadores' han sumado victorias vs. Llaneros y Patriotas y, por lo tanto, están liderando el grupo B, en el que también se encuentran Boyacá Chicó y Atlético.

Sin embargo, aunque el 'albiazul' sigue en competencia, ya comenzó a pensar en lo que será el siguiente semestre y definió una no renovación.

¿Quién es el jugador que saldrá del club? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios

En la noche del viernes 16 de mayo, Millonarios, en Tunja, venció 2-3 a Patriotas sobre el final del partido.

Los dos primeros goles fueron de Jorge Cabezas Hurtado, mientras que la victoria se cerró con una anotación de tiro libre de Rodrigo Contreras.

En medio de esa realidad, Cabezas Hurtado habló con los medios de comunicación en la zona mixta y confirmó los rumores que habían salido a la luz unos días antes: su estadía en Millonarios terminará porque el club no hará uso de la opción de compra.

"La verdad, a mí no me gustaría salir del equipo de esa manera, pero qué se puede hacer", dijo ante los micrófonos de Azul Total y Win Sports.

"Me gustaría que los goles hubieran sido antes, pero le doy gracias a Dios que pude aportarle un poquito al equipo", añadió.

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No obstante, aún no está definido si el joven delantero regresará al Watford, que es el dueño de sus derechos deportivos, o si irá a otro equipo nacional o internacional.

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

El próximo reto de Millonarios será en la Copa Sudamericana, el martes 19 de mayo.

Los dirigidos por Fabián Bustos se desplazarán a territorio brasileño para enfrentar a Sao Paulo, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Morumbi.

 

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