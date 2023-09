Denuncian amenazas al padre de uno de los jóvenes hallados en laguna de Cartago

Más de 50 funcionarios judiciales, socorristas y familiares siguen en la búsqueda de los restos de los jóvenes Nicolás Aristizábal y Daniela Santiago, de 17 años, de quienes parte de sus cuerpos fueron encontrados en una laguna a las afueras de Cartago, Valle del Cauca.

Las autoridades han venido drenando la laguna para así poder terminar de encontrar los cuerpos de los jóvenes de quienes aún se desconoce cómo murieron. El papá del menor denunció que la familia ha recibido amenazas.

“Estamos acá desde el sábado, el día de la velatón, es un esfuerzo grande, se colocaron unos costales y ya hay una motobomba trabajando, esperando a ver si en el transcurso del día se ven los resultados y podemos que extraigan los cuerpos de los niños”, afirmó Juan Pablo Santiago, papá del menor asesinado.

El adulto aseguró que se le hace extraño que el mismo día de la desaparición de su hijo que fue el 3 de junio, hubo un allanamiento en su casa del cual posteriormente le notificaron que había sido una equivocación.

“Desde el comienzo hemos estado recibiendo amenazas, que no busquemos más, que dejemos así, que no más medios, como le he dicho estoy acá y si han de matar a alguien que me maten a mí”, afirmó Santiago.

Autoridades hallan un tercer cuerpo en la laguna

Las autoridades aseguraron que la laguna también se está drenando para esclarecer más hallazgos.

“En este momento se va a hacer la extracción del agua, lo que hemos venido haciendo son otras labores las cuales no han dado resultado, pues la dificultad de esta laguna se presenta porque es una situación que no se había presentado en el municipio y vamos a mirar si en realidad existen más cuerpos", afirmó Diego Betancur, secretario de Gobierno de Cartago.

En la laguna no solamente fueron encontradas algunas partes de los cuerpos de los menores, sino también el de una tercera persona que aún no ha sido identificada.