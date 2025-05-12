CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Rescatan a 46 animales en condiciones de maltrato y hacinamiento en Medellín

Los animales fueron encontrados con desnutrición y parásitos tras un operativo en San Antonio de Prado.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
10:32 a. m.
Un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación permitió el rescate de 30 perros y 16 gatos que permanecían en condiciones de hacinamiento y maltrato en una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, al suroccidente de la ciudad.

Según informó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, al ingresar al inmueble se evidenció un panorama “indignante”, con olor a amoníaco, falta de ventilación y animales en estado de desnutrición, problemas de piel y comportamientos nerviosos derivados de un entorno de maltrato.

Animales rescatados en Medellín fueron trasladados a La Perla

Los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación y vacunación. Uno de los caninos debió ser hospitalizado por la gravedad de sus lesiones.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, aseguró que la protección y el bienestar animal son una prioridad para la administración distrital y destacó que los ejemplares rescatados serán rehabilitados para posteriormente ser entregados en adopción, una vez se surta el proceso legal correspondiente.

Ya son más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal

Con este operativo, Medellín suma cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal en lo corrido de 2025. La Alcaldía refuerza además los programas de esterilización, el servicio veterinario para hogares de paso y el acompañamiento a casos que requieren intervención especial.

