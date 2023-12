Amenazan de muerte con ramo fúnebre a periodista que destapó graves escándalos en Alcaldía de Cali

Los escándalos de presunto abuso sexual del que se señala al secretario de Cultura de Cali y algunos hechos de corrupción dentro de la administración del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que fueron destapados por el periodista Camilo Chará, escalaron a las amenazas de muerte.

En las últimas horas, a través de un video, el periodista confirmó que a su residencia, ubicada en el sur de Cali, llegaron tres elementos en los que se le amenaza de muerte. Los panfletos indican que tiene 48 horas para abandonar el país.

Un ramo fúnebre, dos proyectiles de fusil y dos hojas con mensajes intimidantes y contundentes fueron recibidos por Chará, quien responsabilizó a la administración de Ospina de lo que pueda llegar a ocurrirle tanto a su familia como a él.

Los escándalos que destapó periodista amenazado en Cali

Días después de que el periodista Camilo Chará sacó a la luz pública las denuncias de abuso sexual donde, al parecer, estaría involucrado el exsecretario de Cultura de Cali, además de las presuntas extorsiones en la Secretaría de Seguridad y otros escándalos en la alcaldía de Jorge Iván Ospina, comenzó a ser víctima de intimidaciones que han llegado a graves amenazas de muerte.

En horas de la madrugada de este jueves 21 de diciembre, en la puerta de su casa le dejaron un ramo fúnebre, balas y un mensaje para que salga del país.

Ayer hice una denuncia de un presunto caso de corrupción, un cartel de la contratación en la obra Ecoparque Cristo Rey. Hago directamente responsable a la administración del alcalde Jorge Iván Ospina de lo que le pueda sucederle a mi familia y a mi integridad.

Las amenazas de muerte a periodista Camilo Chará

"Quiero denunciar las amenazas de las que he sido víctima el día de hoy, cuando en horas de la mañana llegó a mi residencia una corona fúnebre, dos proyectiles de fusil y dos panfletos donde se me amenaza de muerte, luego de las denucias que he venido realizando en las últimas semanas sobre los presuntos actos de corrupción en la administración de Jorge Iván Ospina y el hecho que di a conocer donde el secretario de Cultura presuntamente había abusado de una subordinada de la administración municipal", explicó en en video el periodista.

Ante la contundencia de las amenazas de las que está siendo víctima el periodista, la Secretaría de Seguridad de Cali ofreció una recompensa de hasta $20.000.000 por información que permita identificar a los responsables de las amenazas proferidas en su contra, en su lugar de residencia.

Al mismo tiempo, Chará le hizo "un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, a la UNP para que me brinden las garantías para ejercer mi derecho como periodista".

En este momento me siento perseguido por la administración municipal.

#AlertaFLIP | Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las amenazas de muerte que recibió el periodista @soycamilochara. Es urgente que las autoridades activen las rutas de protección para proteger la vida del comunicador.



Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) December 21, 2023

Caso de abuso sexual que salpica al exsecretario de Cultura de Cali

La denuncia interpuesta por la presunta víctima ante una Fiscalía de Buga, Valle del Cauca, señala que el supuesto abuso se habría registrado en la madrugada del 17 de septiembre, en una finca ubicada en el lago Calima, donde se celebraba el cumpleaños de un amigo en común entre la mujer y el ahora exsecretario de Cultura de Cali.

De acuerdo con los registros, la presunta víctima presentó el mismo alegato ante la Personería de Cali. Allí, afirmó que Brayan Stiven Hurtado la había abusado sexualmente, aclarando que "en ningún momento hubo ni la más mínima señal de aprobación o consentimiento" de su parte.

Otro documento que se habría filtrado desde la Personería evidencia que la denuncia fue interpuesta desde el pasado 20 de septiembre; sin embargo, el encargado no habría activado la ruta de protección por violencia sexual.