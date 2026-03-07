Rompió el silencio la mejor amiga de Natalia Villalba: así fueron los días previos al feminicidio

El 18 de junio ocurrió un escalofriante crimen en un hostal en el barrio Chicó, norte de Bogotá. La modelo cucuteña Natalia Villalba fue asesinada y el cuerpo escondido en una maleta que hallaron días después en el baño.

Por este hecho, fue capturado el principal sospechoso: Foster Martinson, ciudadano británico, quien presuntamente estuvo con Villalba en el hostal. Lo ubicaron en Ecuador y en las últimas horas lo enviaron a prisión.

¿Cómo ocurrió el crimen?

En el podcast Conducta Delictiva estuvieron Henry y Cristina, amigos de Villalba. El hombre narró que conoció a la modelo cuando recién había llegado de Cúcuta. Él le ofreció sus servicios de transporte de taxi y ella le contó que quería sacar adelante sus estudios en Bogotá.

“Tenía muchas ilusiones, sueños y metas para cumplir y las estaba logrando de a poco (…) Era muy perfeccionista y no le gustaba hacer las cosas a medias”, contó.

Henry también habló acerca de una supuesta relación de la modelo con un extranjero llamado Cameron: “Se conocieron por internet, a distancia. Él vino a Colombia y fue cuando llegó la pandemia, entonces él no pudo salir y se quedó tres meses”.

La relación se acabó y, de acuerdo con lo dicho por su amigo, Villalba conoció a otro hombre norteamericano en un viaje a México. La última vez que Henry habló con ella fue a finales de mayo.

Cristina detalló que conoció hace ocho años a la modelo a través de un amigo que, en este caso, era Henry: “Era una chica muy trabajadora con un carro de aplicaciones y tuvo que trabajar en un spa haciendo masajes”.

“Natalia me llamaba, se desahogaba y le aconsejaba”, aseguró Cristina, mencionando que ambas se volvieron muy cercanas. Inclusive, le ayudaba a manejar sus finanzas personales.

La última vez que habló con su amiga

Las circunstancias hicieron que optara por quedarse durante un tiempo en el hostal mientras se ponía al día con el pago del apartamento.

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La amiga también recordó lo último que hablaron: “Ella estaba contenta porque hace 20 días sacó un crédito y compró moto. Trataba de llevar su vida con Dios y estaba contenta en esa semana”.

Cristina contó que Villalba se encontraba enferma, con dolores corporales y estomacales. En los días previos, se vieron y ella la ayudó con los medicamentos; pero la conversación se cortó el viernes 19 de junio.

Inicialmente, pensó que se había ido a Cúcuta porque los mensajes no le llegaban. Aunque le pareció extraño que, con el paso de los días, la situación siguiera igual.

La preocupación se extendió cuando se supo que no había salido de la ciudad. Días después, en una noche, fue el hermano quien le informó que la encontraron muerta en la maleta.