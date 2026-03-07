¿De cuánto podría ser la condena contra el hijo de Diomedes Díaz si es hallado culpable?

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y tortura a Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz. También fueron señaladas otras cinco personas.

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Al parecer, hacen parte de una estructura dedicada al préstamo informal de dinero, modalidad conocida como ‘gota a gota’. El jueves 2 de julio siguieron las audiencias preliminares contra los procesados.

¿De qué lo señalan?

Los hechos se remontan a un posible secuestro ocurrido el 23 de agosto de 2025. Las investigaciones han arrojado que supuestamente un grupo de 20 personas en motocicleta amenazó a Carlos Alfredo Mejía Vargas en Barranquilla.

Se estima que la víctima habría estado secuestrada en una vivienda, donde también se cree que la torturaron. Las pesquisas indicaron que hubo 15 millones de pesos de por medio relacionados con una supuesta deuda.

Tras la imputación, el proceso sigue adelante. Si es hallado culpable, Díaz podría recibir una condena que iría de los 16 a los 30 años en la cárcel. El monto dependería de lo estipulado en el Código Penal.

¿Qué dice el Código Penal?

El artículo 168 menciona lo siguiente con respecto al secuestro simple: “El que, con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en una prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Ahora bien, el segundo delito es el de tortura. “Incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1.066,66) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales vigentes”, esto detalla el artículo 178.

En ese orden de ideas, el hijo del cantante podría pasar más de 10 años tras las rejas si se corrobora su posible participación en el crimen.