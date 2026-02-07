Cárcel para Foster Martinson, presunto feminicida de Natalia Villalba: detalles macabros

Fue enviado a la cárcel Foster Martinson, el británico que presuntamente asesinó y escondió en una maleta el cuerpo de la modelo Natalia Villalba.

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Siguen las investigaciones para esclarecer qué ocurrió el pasado 18 de junio en un hostal en el barrio Chicó, norte de Bogotá. La joven oriunda de Cúcuta fue víctima de homicidio y los restos aparecieron en una maleta en el baño.

Cronología del crimen: del feminicidio a la huida

Villalba estaba de manera temporal en el sitio y autorizó que ingresara Martinson, originario de Londres. Esta información quedó constatada con el libro de visitantes, pero él escribió un nombre distinto con el que presuntamente habría intentado desviar las sospechas.

En el inmueble, el extranjero habría confirmado que ella estaba sola y, acto seguido, se cree que le propinó una brutal golpiza. Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue un golpe letal que recibió en la cabeza con un objeto contundente.

Para alterar la escena, Martinson presuntamente se encargó de ocultar el cadáver en la maleta. Antes de emprender la huida, se cree que limpió los rastros de sangre, se cambió de ropa y abrió la llave de la ducha.

¿Qué cargos le imputaron?

Desde que ocurrió la muerte hasta el escape, se estima que pasaron tres horas. Cuando huyó, se llevó el celular de Villalba. El cuerpo fue reportado cinco días después por el personal del aseo.

El británico fue ubicado en el Aeropuerto Internacional de Quito y retornó a Colombia el viernes 26 de junio. En los chats conocidos por Noticias RCN, aseguró que había sido drogado y secuestrado en el país.

Tras la respectiva audiencia, no aceptó los cargos por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.