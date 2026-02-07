CANAL RCN
Colombia

Cárcel para Foster Martinson, presunto feminicida de Natalia Villalba: detalles macabros

El londinense habría ocultado el cuerpo en una maleta que fue hallada días después por el personal de limpieza.

Foster Martinson, enviado a la cárcel.
Foster Martinson, enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 02 de 2026
11:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fue enviado a la cárcel Foster Martinson, el británico que presuntamente asesinó y escondió en una maleta el cuerpo de la modelo Natalia Villalba.

Reconstruyen nuevos detalles del feminicidio de la modelo Natalia Villalba a manos de Martinson Foster
RELACIONADO

Reconstruyen nuevos detalles del feminicidio de la modelo Natalia Villalba a manos de Martinson Foster

Siguen las investigaciones para esclarecer qué ocurrió el pasado 18 de junio en un hostal en el barrio Chicó, norte de Bogotá. La joven oriunda de Cúcuta fue víctima de homicidio y los restos aparecieron en una maleta en el baño.

Cronología del crimen: del feminicidio a la huida

Villalba estaba de manera temporal en el sitio y autorizó que ingresara Martinson, originario de Londres. Esta información quedó constatada con el libro de visitantes, pero él escribió un nombre distinto con el que presuntamente habría intentado desviar las sospechas.

En el inmueble, el extranjero habría confirmado que ella estaba sola y, acto seguido, se cree que le propinó una brutal golpiza. Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue un golpe letal que recibió en la cabeza con un objeto contundente.

Para alterar la escena, Martinson presuntamente se encargó de ocultar el cadáver en la maleta. Antes de emprender la huida, se cree que limpió los rastros de sangre, se cambió de ropa y abrió la llave de la ducha.

¿Qué cargos le imputaron?

Desde que ocurrió la muerte hasta el escape, se estima que pasaron tres horas. Cuando huyó, se llevó el celular de Villalba. El cuerpo fue reportado cinco días después por el personal del aseo.

Natalia Villalba recibió un contundente golpe en la cabeza que le provocó la muerte: Medicina Legal
RELACIONADO

Natalia Villalba recibió un contundente golpe en la cabeza que le provocó la muerte: Medicina Legal

El británico fue ubicado en el Aeropuerto Internacional de Quito y retornó a Colombia el viernes 26 de junio. En los chats conocidos por Noticias RCN, aseguró que había sido drogado y secuestrado en el país.

Tras la respectiva audiencia, no aceptó los cargos por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

"Mi hija intentó quitarse la vida tres veces": el desgarrador relato de una madre tras años de abusos

Inpec

Banda de extorsionistas cobraba 40.000 pesos en prisión por permitir la visita conyugal

Abuso a menores

Hospital de Santa Marta lanzó alerta tras hallar extraños signos en el cuerpo de una niña que llegó sin vida

Otras Noticias

Comercio

Famosa pizzería en Colombia es vendida por millonaria cifra tras tocar fondo

El negocio se dio por alrededor de 2.700 millones de dólares.

Venezuela

Sorprenden a policías que iban a robarse el dinero que había entre los escombros en Venezuela

Los uniformados fueron apartados del cargo y ya comenzó un proceso investigativo.

Selección Colombia

¿Cómo le irá a Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026? ¡Mhoni Vidente reveló contundente predicción!

Millonarios

¿Millonarios ya fue vendido? Esta es la respuesta OFICIAL

Invima

Invima advierte sobre una crema viral en TikTok: su venta es ilegal en Colombia