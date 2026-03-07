Pareja habría explotado sexualmente a su propia hija por años en Bogotá: enviaban sus videos hasta Australia

Un operativo adelantado en la localidad de Suba, en Bogotá, permitió la captura de una pareja de ciudadanos venezolanos señalados de, presuntamente, explotar sexualmente a su propia hija menor de edad y distribuir ese material a través de plataformas digitales.

La investigación, liderada por la Fiscalía, reveló que el caso tendría alcance internacional, luego de que las autoridades identificaran vínculos con Australia, donde también fue capturado un hombre al que presuntamente le encontraron material relacionado con la explotación sexual infantil.

¿Cómo esta pareja explotaba sexualmente a su hija?

De acuerdo con la investigación, los hoy capturados habrían utilizado diferentes plataformas digitales para comercializar y difundir material relacionado con la explotación sexual de su hija menor de edad.

Las autoridades indicaron que, presuntamente, empleaban plataformas de transmisiones en vivo, páginas de contenido para adultos y canales de mensajería para distribuir ese material.

Según el proceso investigativo, la menor habría sido víctima de estos hechos desde septiembre de 2022, situación que, presuntamente, se prolongó durante cerca de cuatro años.

La investigación formal comenzó en abril de 2026, cuando las autoridades recibieron información que permitió iniciar el seguimiento al caso.

¿Cómo dieron con la captura de esta pareja?

La diligencia fue realizada en una vivienda ubicada en el noroccidente de Bogotá.

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El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Embajada de Australia en Colombia. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad facilitó la coordinación entre las entidades que participaron en el procedimiento.

Durante el allanamiento fueron capturados los dos investigados y se incautaron varios dispositivos electrónicos que ahora son analizados por expertos forenses.

Los investigadores buscan determinar si esos equipos contienen más evidencia que permita identificar a otras personas involucradas en esta presunta red de explotación sexual infantil.

¿Qué conexión internacional encontraron las autoridades?

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue la identificación de una presunta conexión con Australia.

Gracias a la cooperación entre las autoridades de ambos países, fue capturado en ese territorio un ciudadano al que, presuntamente, le encontraron material de explotación sexual infantil relacionado con este caso.

¿Qué ocurrió con la menor y cómo está?

Tras el operativo, la niña quedó bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan el proceso para el restablecimiento de sus derechos.

Entretanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer el alcance de la organización investigada y determinar la posible participación de otras personas en estos hechos.