500 ampollas de fentanilo fueron halladas en un vehículo de servicio público que viajaba a Santa Marta

Un contundente hallazgo fue reportado por parte de la Policía Nacional, quienes incautaron 500 ampollas de fentanilo que eran transportadas en un vehículo de transporte público bajo la modalidad de encomienda. Según el reporte de las autoridades, el material hallado estaría avaluado en aproximadamente 300 millones de pesos.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

Durante los más recientes controles de seguridad en los corredores viales del país, la Policía Nacional logró hacer la inspección de un vehículo de servicio público que se encontraba cubriendo la ruta Barranquilla - Santa Marta.

Durante la verificación de la bodega del automotor fue hallada una caja que, al ser transportada bajo la modalidad de encomienda, contenía 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada uno. Dichas ampollas se encuentran avaluadas en aproximadamente 300 millones de pesos.

“La Policía Nacional continuará desplegando controles operativos y de prevención en los diferentes corredores viales del área metropolitana, con especial atención al transporte de encomiendas, para detectar sustancias controladas y evitar su circulación ilegal”, agregó el señor Coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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¿Para qué se usa el fentanilo inyectable?

Según Mayo Clinic, la inyección de fentanilo se utiliza para aliviar el dolor intenso durante y después de una cirugía. También se emplea junto a otros medicamentos antes o durante de una cirugía para ayudar a que el anestésico funcione de manera correcta.

El fentanilo pertenece al grupo de medicamentos denominados como opioides y se encargan de actuar en el sistema nervioso central o en el cerebro para aliviar el dolor. Sin embargo, la recomendación es clara ya que expertos advierten que este medicamento solo debe ser suministrado por un médico profesional.

En dosis bajas los opioides pueden generar somnolencia. Sin embargo, en dosis más elevadas se puede generar una disminución de la frecuencia cardiaca y la respiración por lo que esto puede generar riesgos que deriven en la muerte.