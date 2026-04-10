¿Narcoterrorista o defensor de los derechos humanos?: Investigan asesinato de Keiner Banguera

En Nariño, autoridades adelantan una investigación tras la muerte de un joven de 19 años durante un operativo militar en el sector Arenal, municipio de El Charco, Nariño, ocurrido el pasado 2 de octubre.

El presidente Abelardo de la Espriella reportó los hechos en sus redes sociales, señalando que se trataba de un criminal que se movilizaba en una embarcación con fajos de dinero y municiones:

En el sector Arenal del charco Nariño, la Armada y el Ejército respondieron a disparos efectuados desde una embarcación y dieron de baja a un narcoterrorista de la estructura 30 de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos pide que se investigue el caso, señalan que se trataría de un joven de la zona que cumplía funciones de líder social.

Gobierno señala a Keiner Banguera como narcoterrorista

Según la versión oficial, entregada por el Gobierno Nacional, el joven se transportaba en una embarcación y no acató la orden de detenerse.

Alex González, secretario de Paz y DD. HH. de Nariño, indicó que "en el uso legítimo de la fuerza en una operación de control de seguridad, el joven no atiende el llamado a detener su embarcación, por lo cual la Armada lo persigue, la Armada es atacada por unos disparos, por lo cual reacciona y le causa la muerte a este habitante de esta región".

El trino del presidente señala que durante el operativo “fueron recuperados $675 millones en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición.

¿Keiner Banguera era un líder social?

Organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades departamentales han cuestionado la versión oficial, señalando que el joven podría tratarse de un líder social de la región.

Estos sectores han exigido el esclarecimiento total de los hechos y el respeto al debido proceso.

Pedimos igualmente que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía inmediatamente y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública en este tipo de procedimientos.

La identidad del joven aún está en proceso de verificación, mientras las comunidades del Pacífico nariñense han manifestado su preocupación por la seguridad de los habitantes de la región.