CANAL RCN
Colombia Video

¿Narcoterrorista o defensor de los derechos humanos?: Investigan asesinato de Keiner Banguera

Autoridades investigan la muerte del joven de 19 años en medio de un operativo militar en El Charco, Nariño.

Yhonay Díaz

octubre 04 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Nariño, autoridades adelantan una investigación tras la muerte de un joven de 19 años durante un operativo militar en el sector Arenal, municipio de El Charco, Nariño, ocurrido el pasado 2 de octubre.

Patrullera fue asesinada cuando salía vestida de civil de las instalaciones de la Policía en El Charco, Nariño
RELACIONADO

Patrullera fue asesinada cuando salía vestida de civil de las instalaciones de la Policía en El Charco, Nariño

El presidente Abelardo de la Espriella reportó los hechos en sus redes sociales, señalando que se trataba de un criminal que se movilizaba en una embarcación con fajos de dinero y municiones:

En el sector Arenal del charco Nariño, la Armada y el Ejército respondieron a disparos efectuados desde una embarcación y dieron de baja a un narcoterrorista de la estructura 30 de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos pide que se investigue el caso, señalan que se trataría de un joven de la zona que cumplía funciones de líder social.

VIDEO del momento exacto en el que raptan a un niño de 13 años en Taminango, Nariño
RELACIONADO

VIDEO del momento exacto en el que raptan a un niño de 13 años en Taminango, Nariño

Gobierno señala a Keiner Banguera como narcoterrorista

Según la versión oficial, entregada por el Gobierno Nacional, el joven se transportaba en una embarcación y no acató la orden de detenerse.

Alex González, secretario de Paz y DD. HH. de Nariño, indicó que "en el uso legítimo de la fuerza en una operación de control de seguridad, el joven no atiende el llamado a detener su embarcación, por lo cual la Armada lo persigue, la Armada es atacada por unos disparos, por lo cual reacciona y le causa la muerte a este habitante de esta región".

El trino del presidente señala que durante el operativo “fueron recuperados $675 millones en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición.

Crece la violencia contra la Policía en Nariño: hay secuestros, asesinatos y familias que claman por respuestas
RELACIONADO

Crece la violencia contra la Policía en Nariño: hay secuestros, asesinatos y familias que claman por respuestas

¿Keiner Banguera era un líder social?

Organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades departamentales han cuestionado la versión oficial, señalando que el joven podría tratarse de un líder social de la región.

Estos sectores han exigido el esclarecimiento total de los hechos y el respeto al debido proceso.

Pedimos igualmente que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía inmediatamente y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública en este tipo de procedimientos.

La identidad del joven aún está en proceso de verificación, mientras las comunidades del Pacífico nariñense han manifestado su preocupación por la seguridad de los habitantes de la región.

Ultimátum del presidente De la Espriella a cabecillas del Clan del Golfo: “Tienen fecha de expiración”
RELACIONADO

Ultimátum del presidente De la Espriella a cabecillas del Clan del Golfo: “Tienen fecha de expiración”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Agricultura

Tensión entre el Gobierno y arroceros por propuesta de sembrar marañón en lugar de arroz

Inseguridad en Bogotá

Casos de justicia por mano propia alertan a las autoridades en Bogotá: ¿cuáles son las consecuencias?

Animales

Hombre halló una boa constrictor en el motor de su vehículo en el municipio de Soacha

Otras Noticias

Artistas

Reconocido cantante de vallenato de Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: este es su estado

El accidente ocurrió en Ecuador, después de que se llevó a cabo un concierto.

Artistas

Reconocido actor e influencer fue hallado muerto: esto es lo que se ha conocido

Los forenses ya revelaron las conclusiones de su autopsia.

Educación

Siete de cada 10 estudiantes colombianos no alcanzan nivel básico en matemáticas: ¿qué significa?

Millonarios

Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?

Cuidado personal

Grasa corporal: expertos alertaron sobre los riesgos de no contar con la suficiente