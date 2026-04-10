Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?

Millonarios quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 tras perder la serie vs. Barranquilla, en los octavos de final.

En el estadio Romelio Martínez, los 'embajadores' comenzaron perdiendo al minuto 6 después de que el árbitro sancionó un penalti por una mano que nunca existió.

Sin embargo, llegaron al empate al minuto 22 por intermedio de David Mackalister Silva, pero, posteriormente, no pudieron romper la igualdad.

En consecuencia, la clasificación tuvo que definirse en una tanda de penales y, finalmente, luego de que el arquero Sebastián Guerra atajara los cobros de Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero, Barranquilla eliminó a Millonarios.

Tras ese desenlace, los jugadores de Millonarios no quisieron hablar con la prensa en la zona mixta, pero una de las figuras sí dejó un polémico comentario. ¿Cuál fue?

Estas fueron las palabras de Rodrigo Ureña después de que Millonarios quedó eliminado vs. Barranquilla

A pesar de que Rodrigo Ureña no se detuvo a contestar las preguntas de los periodistas que se encontraban en la zona mixta, sí alcanzó a manifestar lo siguiente:

No hablo ni cuando gano ni cuando pierdo.

¿Qué sigue ahora para Millonarios tras la eliminación en la Copa BetPlay 2026?

A raíz de la eliminación prematura en la Copa BetPlay 2026, a Millonarios solo le resta concentrarse en la Liga, campeonato en el que actualmente se encuentra en la cuarta posición con 21 puntos.

Sus próximos partidos son: