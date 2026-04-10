Tensión entre el Gobierno y arroceros por propuesta de sembrar marañón en lugar de arroz

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, generó controversia en el sector agropecuario colombiano al proponer cambiar el cultivo de arroz por productos alternativos como el marañón en zonas afectadas por el fenómeno de El Niño, especialmente en el departamento de La Guajira.

RELACIONADO Sequía por fenómeno de El Niño ya provoca racionamientos y desabastecimiento de agua en Tolima y Boyacá

"El arroz ya no es negocio, no siembren arroz, no es negocio el arroz, es muy riesgoso, necesita mucha agua, los precios del arroz son muy volátiles", dijo Dangond.

El funcionario habló de la viabilidad y rentabilidad de continuar con este cultivo en determinadas regiones de Colombia. Aseguró que debe apostarse por otros proyectos que generen ganancias en el futuro.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del gremio arrocero. El presidente de la Federación de Arroceros, César Augusto Saavedra, cuestionó directamente la posición del ministro, recordando el trabajo realizado por el gremio con recursos limitados del Fondo de Solidaridad e Inversión (FSI).

"Es mucho lo que ha hecho la federación de arroceros con tan poquita plata. No queremos que al arroz le pase lo que le pasó al algodón", afirmó Saavedra.

La solución que plantean desde le gremio es trabajar en una estrategia conjunta para salir adelante de la crisis que vive el sector que aporta en promedio 3.8% del Producto Interno Bruto agropecuario nacional.

Lejos de las diferencias, la economía colombiana en términos de la producción de arroz requieren trabajar bajo una misma línea y explorar nuevas técnicas para la producción de este alimento del que dependen miles de familias colombianas.

Desde el Ministerio adelantan una revisión sobre la destinación de los recursos parafiscales obtenidos por esta actividad económica.

La siembra de arroz en La Guajira es ineficiente: minagricultura

Ante la polémica generada, el ministro Dangond dijo que sus declaraciones fueron malinterpretadas, que no dijo que no se podía sembrar arroz sino que hacerlo en La Guajira es ineficiente.

"Llevan más de cinco quiebras seguidas los arrocero de Fonseca y eso que lo hacen con agua regalada del Distrito de Riego de Ranchería. Si no somos capaces, si el clima no nos permite tener más de 8 o 9 toneladas de arroz con riego con unos costos que superan los 10 millones, no sembremos arroz porque el precio no da para compensar esos costos y bajos rendimientos", puntualizó.

El ministro de Agricultura reconoció que ya ha tenido acercamientos con comerciantes y gremios afectados en el departamento de La Guajira.

"La estrategia para enfrentar el fenómeno de El Niño que va a pegar duro en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, inclusive en abril del año entrante. Hemos recomendado que en La Guajira, por ejemplo, no se vayan a hacer cultivos de ciclo corto ahorita que no se siembre el arroz porque pueden llegar a tener pérdidas enormes toda vez que va a escasear el agua".

También hablan entonces de una inversión extranjera para evitar las pérdidas en las regiones afectadas por el fenómeno del niño.