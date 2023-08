Ana Sofía Henao denunció ser víctima de acoso por parte de un usuario en redes sociales

Ana Sofía Henao, una de las mujeres más destacadas del modelaje en Colombia, vive una situación llena de miedo debido al acoso permanente de un individuo que la ha perseguido desde el 2021.

Ante esta situación, la mujer presentó una denuncia a través de sus redes sociales, en donde compartió abiertamente su angustia y pidió a sus seguidores ayuda. En un video, Henao mostró su preocupación, ya que este acoso la ha afectado en el ámbito profesional y familiar.

Del mismo modo, recalcó que ya tomó medidas legales, pero que el acosador las ha eludido.

Modelo colombiana víctima de acoso

Debido a la constante persecución de un usuario, Ana Sofía mencionó en un video: “Uno no sabe en qué momento se pueda aparecer acá o perseguirnos, porque esto que tiene en su imaginación puede pasar a otro nivel y se vuelva algo físico. Es persecución, hostigamiento, son cosas fuertes y yo quisiera saber qué más podemos hacer, sobre todo, por redes”.

Además, la mujer de 41 años contó que esta persona puede tener algún problema mental, ya que las historias que narra no son normales y, además, cada vez que lo bloquea cambia de usuario y vuelve a ser contactada por esta misma persona. Los hechos se volvieron reiterativos y según la modelo, en ocasiones se pone nombres de mujeres para enviar mensajes con amenazas a su pareja sentimental y a su lugar de trabajo.

Ana Sofía Henao se sinceró sobre el miedo que tiene por un delicado problema pic.twitter.com/k6zMwCLuga — Ana (@PuraCensura) August 1, 2023

Ana Sofía Henao se expresó a través de sus redes sociales

En un video publicado, la modelo antioqueña reflexionó: “Llega uno a pensar tantas cosas porque sí, da miedo, no lo puedo negar. Me genera impotencia porque no sabe uno qué puede hacer una persona enferma y esto es otro nivel. Entonces, si alguien sabe qué más puedo hacer, cómo más puedo actuar, pues ayúdenme, por favor, porque no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias”.

“Esto es una llamada para pedir ayuda. Tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada, ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den una orden de restricción. Se hace un poquito engorroso”, expresó Ana Sofía.

