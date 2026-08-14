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Ana Sofía, la joven deportista que sobrevivió al desplome de su edificio en Manizales

La nadadora Ana Sofía Manios permaneció cuatro horas bajo los escombros y fue rescatada con vida por los socorristas.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
02:49 p. m.
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó escenas de destrucción y dolor, pero también relatos que devuelven esperanza.

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Entre ellos, el de Ana Sofía Manios, una joven nadadora de 19 años que representa a Caldas y que logró sobrevivir al desplome del edificio Plaza Santo Domingo en Manizales.

La imagen del colapso dio la vuelta al mundo, y en medio de la tragedia, Ana Sofía emergió como símbolo de resistencia. Tras permanecer cuatro horas bajo los escombros, fue rescatada con vida por los socorristas.

“Creo que mi deporte me ayudó mucho a mantener la calma. Hubo un momento en el que pensé que no salía, pero afortunadamente me encontraron. Es gracias a Dios”, relató la joven.

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La fuerza de la calma y el deporte

Ana Sofía asegura que la disciplina adquirida en la natación fue clave para resistir el encierro y el miedo. Su capacidad de controlar la respiración y mantener la serenidad le permitió sobrevivir en condiciones extremas.

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Mientras tanto, su padre, Edwin, vivió horas de angustia. “Es el horror más terrible que puede sentir un ser humano: saber que puede perder a su hija. Vi la imagen del apartamento destruido en redes sociales y fue desgarrador”, recordó.

Una familia que espera el milagro

La deportista universitaria, integrante de la selección de natación, se recupera junto a su familia tolimense, que la considera un milagro en medio de la catástrofe. “El momento más impactante fue ver el video del edificio colapsado. Sentí que mi hija había muerto”, confesó Edwin, quien viajó de inmediato a Manizales.

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Hoy, Ana Sofía es ejemplo de esperanza y resiliencia. Su historia se suma a las voces que, en medio del desastre, recuerdan el enorme valor de la vida y la fuerza de quienes logran sobrevivir.

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