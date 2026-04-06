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Colombia

Oficial: Clara López renunció a su candidatura y se unirá a la campaña de Iván Cepeda

La senadora del Pacto Histórico oficializó que no continuará en su aspiración presidencial y acompañará a su compañero de bancada.

Clara López con Iván Cepeda Castro
FOTO: @ClaraLopezObre

Noticias RCN

abril 06 de 2026
06:58 p. m.
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La senadora Clara López Obregón renunció oficialmente a su candidatura presidencial para las elecciones del 31 de mayo de 2026, según una carta radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión, presentada como irrevocable, también incluye a su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río.

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En el documento dirigido al registrador Hernán Penagos, López argumentó que su retiro se enmarca en la necesidad de “sumatoria de voluntades” en medio de la coyuntura política actual del país. La carta solicita que la renuncia sea tramitada conforme a la normativa electoral vigente y que se actualicen los registros oficiales de candidaturas.

Anuncio de acuerdos con Iván Cepeda

Tras su renuncia, López confirmó que este miércoles dará a conocer los acuerdos alcanzados con el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, a cuya campaña se sumará. El anuncio se realizará a las 5:30 p. m. en el Hotel Grand Park de Bogotá.

En su comunicación oficial, la ahora excandidata enfatizó que el país requiere “fortaleza y reflexión” para enfrentar el momento actual, destacando el diálogo democrático como herramienta central.

La carta oficial también cierra con un mensaje contundente: “El cambio no tiene marcha atrás”, lo que sugiere una apuesta por la continuidad del proyecto político del actual gobierno, ahora a través de nuevas coaliciones.

Los trece candidatos que siguen en carrera

  1. Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué
  2. Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta
  3. Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
  4. Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
  5. ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
  6. Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
  7. Sondra Macollins y Leonardo Karam
  8. La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
  9. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
  10. Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz
  11. Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
  12. Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla
  13. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata
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