Oficial: Clara López renunció a su candidatura y se unirá a la campaña de Iván Cepeda

La senadora Clara López Obregón renunció oficialmente a su candidatura presidencial para las elecciones del 31 de mayo de 2026, según una carta radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión, presentada como irrevocable, también incluye a su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río.

En el documento dirigido al registrador Hernán Penagos, López argumentó que su retiro se enmarca en la necesidad de “sumatoria de voluntades” en medio de la coyuntura política actual del país. La carta solicita que la renuncia sea tramitada conforme a la normativa electoral vigente y que se actualicen los registros oficiales de candidaturas.

Anuncio de acuerdos con Iván Cepeda

Tras su renuncia, López confirmó que este miércoles dará a conocer los acuerdos alcanzados con el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, a cuya campaña se sumará. El anuncio se realizará a las 5:30 p. m. en el Hotel Grand Park de Bogotá.

En su comunicación oficial, la ahora excandidata enfatizó que el país requiere “fortaleza y reflexión” para enfrentar el momento actual, destacando el diálogo democrático como herramienta central.

La carta oficial también cierra con un mensaje contundente: “El cambio no tiene marcha atrás”, lo que sugiere una apuesta por la continuidad del proyecto político del actual gobierno, ahora a través de nuevas coaliciones.

Los trece candidatos que siguen en carrera