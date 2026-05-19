La cuenta regresiva para la primera vuelta va de la mano con la falta de debates entre candidatos

A menos de dos semanas de la primera vuelta, la confrontación entre las campañas de derecha y centro-derecha se intensifica, mientras Iván Cepeda mantiene ventaja para pasar a segunda vuelta.

La senadora Angélica Lozano fue contundente al analizar el panorama electoral: “La derecha se está destrozando, apuñalando entre sí, mientras tanto, el candidato Iván Cepeda, pues, va en coche y sobrado para pasar a la segunda vuelta”.

No ha habido debates entre Cepeda, Valencia y de la Espriella

Lozano criticó duramente la ausencia de debates entre candidatos. “Nada más antidemocrático que evadir los debates, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se esconden y no contrastan las ideas”, afirmó.

El analista Julio César Iglesias ofreció una perspectiva diferente sobre la confrontación: “Contrario a lo que se ha dicho, generalmente no es necesariamente negativa, es una confrontación que ha conducido a que la conversación se enfoque en torno a actores distintos a Gustavo Petro”

Con respecto a posibles alianzas en segunda vuelta, Lozano distinguió entre candidatos: “Cepeda y Paloma (Valencia) son dos senadores y buenas personas”. Sin embargo, fue crítica con de la Espriella: “Se imita el proceso de Trump, que es una devaluación del ser humano”.

La violencia política preocupa

Un estudio del Instituto de Ciencia Política reveló que aproximadamente 400.000 votos están en zonas bajo influencia de grupos armados al margen de la ley, cifra que podría ser determinante considerando que en 2022 la diferencia entre Petro y Rodolfo Hernández fue de 700.000 votos.

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Lozano advirtió sobre la coacción armada: “Es inadmisible que hoy surjan unos decretos para que entre primera y segunda vuelta se reorganice sin que el Clan del Golfo se ubique en unas zonas temporales”.

La senadora también rechazó las acusaciones de fraude electoral: “Atacar y tener manto de duda contra la Registraduría es inadmisible. El proceso electoral en Colombia, sin ser perfecto, es garantista y está blindado”.

Iglesias identificó dos tipos de amenazas electorales. Una en el puesto de votación y en el conteo, que es la trampa, y otra fuera del puesto de votación, donde los grupos armados con fusil en mano coaccionan o amenazan a los votantes.

Ambos analistas coincidieron en promover candidaturas de centro con experiencia ejecutiva, destacando a Claudia López y Sergio Fajardo como alternativas al enfrentamiento polarizado entre extremos políticos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.