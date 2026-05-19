CANAL RCN
Colombia Video

La cuenta regresiva para la primera vuelta va de la mano con la falta de debates entre candidatos

Faltan menos de dos semanas para que los colombianos vayan a las urnas para votar por la próxima persona que llegue a la Casa de Nariño.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
08:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menos de dos semanas de la primera vuelta, la confrontación entre las campañas de derecha y centro-derecha se intensifica, mientras Iván Cepeda mantiene ventaja para pasar a segunda vuelta.

“A la gente no la mata la paz”: Iván Cepeda habló de los diálogos con el ELN y 'La paz total'
RELACIONADO

“A la gente no la mata la paz”: Iván Cepeda habló de los diálogos con el ELN y 'La paz total'

La senadora Angélica Lozano fue contundente al analizar el panorama electoral: “La derecha se está destrozando, apuñalando entre sí, mientras tanto, el candidato Iván Cepeda, pues, va en coche y sobrado para pasar a la segunda vuelta”.

No ha habido debates entre Cepeda, Valencia y de la Espriella

Lozano criticó duramente la ausencia de debates entre candidatos. “Nada más antidemocrático que evadir los debates, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se esconden y no contrastan las ideas”, afirmó.

El analista Julio César Iglesias ofreció una perspectiva diferente sobre la confrontación: “Contrario a lo que se ha dicho, generalmente no es necesariamente negativa, es una confrontación que ha conducido a que la conversación se enfoque en torno a actores distintos a Gustavo Petro”

Con respecto a posibles alianzas en segunda vuelta, Lozano distinguió entre candidatos: “Cepeda y Paloma (Valencia) son dos senadores y buenas personas”. Sin embargo, fue crítica con de la Espriella: “Se imita el proceso de Trump, que es una devaluación del ser humano”.

La violencia política preocupa

Un estudio del Instituto de Ciencia Política reveló que aproximadamente 400.000 votos están en zonas bajo influencia de grupos armados al margen de la ley, cifra que podría ser determinante considerando que en 2022 la diferencia entre Petro y Rodolfo Hernández fue de 700.000 votos.

Disidencias de alias Calarcá piden apoyar a un candidato y ordenan que la gente esté carnetizada
RELACIONADO

Disidencias de alias Calarcá piden apoyar a un candidato y ordenan que la gente esté carnetizada

Lozano advirtió sobre la coacción armada: “Es inadmisible que hoy surjan unos decretos para que entre primera y segunda vuelta se reorganice sin que el Clan del Golfo se ubique en unas zonas temporales”.

La senadora también rechazó las acusaciones de fraude electoral: “Atacar y tener manto de duda contra la Registraduría es inadmisible. El proceso electoral en Colombia, sin ser perfecto, es garantista y está blindado”.

Iglesias identificó dos tipos de amenazas electorales. Una en el puesto de votación y en el conteo, que es la trampa, y otra fuera del puesto de votación, donde los grupos armados con fusil en mano coaccionan o amenazan a los votantes.

Ambos analistas coincidieron en promover candidaturas de centro con experiencia ejecutiva, destacando a Claudia López y Sergio Fajardo como alternativas al enfrentamiento polarizado entre extremos políticos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

¿Qué medidas toma Transmilenio por los colados y otras conductas inadecuadas?

Defensoría del Pueblo

Defensoría advierte al presidente posibles riesgos sobre la suspensión de ordenes de captura y las ZUT

Bogotá

Desarticulan a ‘Los Olivares’: usaban menores para vender droga en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Murió estrella de la salsa: hay dolor en el género

El cantante había enfrentando varios problemas de salud en el último tiempo.

Santa Fe

🔴Santa Fe vs. Platense, última oportunidad en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Independiente Santa Fe recibe este martes a Platense por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Prográmese para verlo en vivo.

Educación

Universidades privadas darán becas y descuentos para estudiantes en el segundo semestre de 2026

La casa de los famosos

Revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026: se tomó una decisión que sorprendió a todos

Cuidado personal

¿Hay cambios emocionales al perder el celular?: esto respondieron los expertos