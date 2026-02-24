CANAL RCN
“Por muy presidente que sea, tiene que respetar”: procurador a Gustavo Petro tras cuestionar el sistema electoral

El jefe de Estado criticó el sistema electoral y calificó de "mentirosos" a contralor, registrador, fiscal y procurador del país.

febrero 24 de 2026
06:50 p. m.
El procurador general, Gregorio Eljach, protagonizó un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario realizara duros cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral en el país.

El jefe del Ministerio Público exigió respeto hacia la honra de los funcionarios públicos:

Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, ni porque ue quien me postuló a la terna. Aquí tienen que respetar.

El procurador advirtió que las competencias institucionales deben ser respetadas y rechazó que se emitan juicios contra funcionarios del Estado.

La dura exigencia del procurador al presidente Petro

El procurador Eljach, dejó claro que no aceptará descalificaciones hacia la institucionalidad colombiana.

No puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un tweet que quien sabe en que estado mental estaría en ese momento; porque se lo han cuestionado mucho y hasta le han solicitado exámenes de toxicología.

El presidente Petro reiteró su posición frente a sistema electoral

Por su parte, el presidente Petro reiteró sus cuestionamientos a los diferentes entes de control del país, desafiando la versión oficial sobre las mejoras en el sistema electoral colombiano.

El mandatario cuestionó directamente la credibilidad de las principales autoridades de control.

"¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal general diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral?", dijo el mandatario.

El jefe de Estado colombiano citó las elecciones de 2022 como evidencia de sus afirmaciones: "Esta es la demostración de que no. En las elecciones del 2022, o sea, 26 años después de que los órganos de control actuales dicen que se mejoró el sistema electoral. Mentirosos".

Esta confrontación evidencia la tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control. El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de debate público sobre la transparencia electoral a tan solo días de los primeros comicios de 2026.

