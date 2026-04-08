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Habitantes de Ciudad Salitre advierten que los andenes se han convertido en un peligro inminente

Líderes comunitarios señalan que los micro traficantes esconden estupefacientes entre las losas.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
12:04 p. m.
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Los habitantes del barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, evitan los andenes que, en condiciones normales, los mantendrían alejados de los peligros que enfrentan los peatones en las calles.

Sin embargo, el mal estado en el que se encuentran representa un peligro aún mayor para los niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

El paso del tiempo, los problemas de mantenimiento y las raíces de los árboles han fracturado las losas, dejando expuesto el suelo y convirtiéndose en una trampa mortal.

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Habitantes del sector piden ayuda del distrito:

En diálogo con Noticias RCN, el líder comunitario Esteban Pacheco advirtió que el estado de los andenes es la muestra de “un abandono total por parte del distrito, parece que hubiera pasado un terremoto, desde donde viene y hasta donde va. El peligro que genera esto para los niños y las personas de la tercera edad…”.

Los andenes del sector, según comentó, son altamente transitados debido a que, en el sector, se encuentra un colegio, un parque y la terminal de transporte de El Salitre:

“Nada más el colegio Agustiniano está a un lado, con tráfico de muchachos todo el tiempo, pero también tenemos a las personas que salen al parque Sauzalito y los pasajeros de la terminal de transporte al otro lado. Hay un flujo permanente de personas: niños y adultos, que sufren la tragedia de los andenes y el distrito ni se aparece”.

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¿Un foco de microtráfico?

Los vecinos temen que el deterioro de la vía pública permita que actividades relacionadas con el microtráfico se desarrollen en la zona. Según Pacheco, hay testimonios de habitantes del sector que indican que las losas se han convertido en escondites de estupefacientes.

“Hay un agravante: los microtraficantes esconden ahí la droga y esto se termina convirtiendo en un foco de microtráfico, es muy grave lo que está pasando aquí en el sector”.

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