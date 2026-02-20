Caóticas cifras de andenes y vías invadidas por mal parqueo en Bogotá

En Bogotá, el mal parqueo dejó de ser una simple infracción para convertirse en un detonante permanente de caos urbano.

Andenes bloqueados, carriles reducidos y buses atrapados en embudos viales son parte del paisaje cotidiano en una ciudad donde estacionar solo cinco minutos puede desencadenar largas filas y poner en riesgo a peatones y ciclistas.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, insiste en que esta conducta del mal parqueo incide directamente en la congestión y en la seguridad vial.

Según explicó, los agentes realizan recorridos constantes junto con las alcaldías locales para despejar corredores estratégicos y recuperar andenes invadidos por vehículos particulares.

Alarmantes cifras del mal parqueo que genera caos en Bogotá

Durante 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá realizó 15.000 operativos de control en distintos puntos estratégicos de la capital.

El balance es contundente: cerca de 60.000 vehículos fueron sancionados y 16.000 terminaron inmovilizados por ocupar indebidamente el espacio público. Además, 358 licencias de conducción fueron suspendidas y se iniciaron más de 10.000 procesos contra reincidentes.

Cada carro mal estacionado puede bloquear un carril completo, obligar a los buses a detenerse en plena vía o forzar a peatones a caminar por la calzada. La afectación se multiplica en horas pico, cuando el tráfico ya está al límite.

El exconcejal Nelson Cubides advierte que Bogotá no puede seguir normalizando esta conducta. A su juicio, no se trata únicamente de cultura ciudadana, sino de un comportamiento que deteriora la movilidad colectiva y compromete la seguridad de los actores más vulnerables en la vía:

Cada vehículo mal estacionado reduce carriles, afecta el transporte público y pone en riesgo a peatones y ciclistas

Las cifras de inicio de 2026 muestran que el problema persiste. Solo en enero se realizaron 1.251 operativos, con más de 10.000 comparendos y 847 vehículos inmovilizados por abandono o estacionamiento indebido.

Las zonas más críticas por el mal parqueo en Bogotá

Para enfrentar la situación, la estrategia de 2026 contempla presencia continua de agentes civiles y Policía de Tránsito en 30 tramos priorizados entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Entre los puntos críticos figuran la Autopista Norte, la Calle 13, la Calle 26 y la Carrera 7, corredores donde la invasión de carriles y andenes genera embotellamientos recurrentes.

“Con cultura y control seguimos liberando las vías”, señaló la secretaria, destacando que incluso una detención breve puede desencadenar retrasos masivos en el transporte público.

Conductores argumentan falta de parqueaderos suficientes y señalización confusa en algunos sectores, mientras residentes reclaman mayor firmeza frente a quienes ocupan zonas residenciales y comerciales sin autorización.

Por su parte, Cubides sostiene que el control es necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una revisión estructural. Indicó que la ciudad debe evaluar la oferta real de estacionamientos, mejorar la señalización y articular las políticas de movilidad con el transporte público.